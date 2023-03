La agrupación socialista de Castropol deberá de repetir las primarias celebradas el pasado 26 de febrero y en las que la lista alternativa encabezada por Arturo Álvarez se impuso por un voto a la del actual alcalde, Francisco Javier Vinjoy. Así lo ha decidido el Comité de Ética estatal, con sede en la madrileña calle Ferraz, que ha trasladado su decisión a las partes implicadas tras casi veinte días estudiando el recurso presentado por el equipo de Vinjoy alertando de posibles irregularidades en el proceso. Por el momento, no han trascendido los detalles de la decisión de Ferraz y tampoco hay ninguna decisión adoptada sobre cómo y cuándo será el nuevo proceso de votación.

La secretaria general del partido, Pamela Pérez, comunicó a los militantes la existencia de un recurso que dejaba en suspenso temporal el resultado de las primarias el fin de semana del 11 y 12 de marzo. Explicó entonces que "la lista ganadora no saldrá aprobada hasta que el Comité de Ética estatal estudie el caso" y pidió respeto para el proceso. Hace unas horas Pérez, que figura como número dos en la lista ganadora, notificó a la militancia la decisión final del partido y hoy mismo está prevista una reunión en la FSA en la que espera recabar los detalles de la solución aprobada por el Comité de Ética estatal.

Por su parte, el alcalde socialista, de viaje institucional en Escocia, ha mostrado su respeto a la decisión adoptada por los órganos federales y pospone un análisis más detallado del asunto a su regreso a Asturias la próxima semana. "Ferraz verifica que el procedimiento no siguió el proceso reglamentario e invalida la votación. Se constata que las personas que han promovido esta candidatura, que son las integrantes de la actual ejecutiva, no han desarrollado el procedimiento por los cauces apropiados. No obstante, a la vuelta de este viaje me reuniré con el equipo para valorar la situación actual", señaló este miércoles.

El regidor se ha mostrado desde el principio muy crítico con las primarias y con la gestión desarrollada por la ejecutiva local del partido. En declaraciones anteriores a este periódico explicó que su equipo no tuvo en ningún momento acceso "a ningún documento que acreditase que la lista alternativa tenía los avales correctos". Y añadió: "Pedimos la información de forma previa y después nos reiteramos en la petición de que se examinase la posibilidad de que se pudiera haber cometido alguna irregularidad o no cumplimiento de la normativa en cuanto a composición de las listas y a los avales requeridos". Su queja fue remitida tanto a la Federación Socialista Asturiana (FSA) como a la ejecutiva federal del partido, que ahora ha adoptado la decisión de repetir el proceso.