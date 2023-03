El equipo de Arturo Álvarez, que venció en las primarias del PSOE de Castropol el pasado febrero, recurrirá la decisión de Ferraz sobre la necesidad de repetir el proceso de votación del candidato. Considera Ferraz que la candidatura alternativa "no cumplía con todos los requisitos exigidos por la norma" y, aunque no procede su anulación al ser "defectos subsanables", la dirección estatal del partido ha ordenado reiniciar el procedimiento. "No nos esperábamos esta valoración de Ferraz, que recibimos con un sentimiento de sorpresa y de susto. Nunca nos escuchó y nos parece preocupante que, una vez celebrado el proceso con todas las garantías, se pueda revertir el resultado y se pueda ganar en los despachos lo que no se ganó en las urnas", señaló Álvarez, que se impuso por un voto a la candidatura del Alcalde, Francisco Javier Vinjoy.

El candidato vencedor considera que la primera votación "fue súper correcta" y que es "totalmente legal", además de subrayar que estuvo en todo momento supervisada por el secretario de coordinación territorial de la FSA, Julio Tamés. Ferraz subraya como principal "defecto" de esta candidatura el hecho de que la lista que se presentó para la recogida de avales no fue idéntica a la que se presentó a la mesa de la asamblea antes de la votación. En este caso, considera que se debió producir una renuncia formal de la persona que abandonó la lista. Sin embargo, Arturo Álvarez señala que se explicó detalladamente en la asamblea esta variación, con el visto bueno del secretario de coordinación territorial y afirma que "nadie puso problemas". Álvarez indica que su equipo "no va a abandonar la vía administrativa" para intentar que Ferraz atienda sus explicaciones. No obstante, deja claro que si el partido no cede, volverá a presentarse a las primarias. En este sentido, también se muestra crítico con los tiempos marcados por la dirección estatal, ya que les obliga a realizar la votación en un día laborable, previsiblemente el miércoles 13 de marzo, en lugar de poder celebrarlo en fin de semana, dando más facilidades a los militantes. "Lamento profundamente la imagen que estamos dando, pero nuestra candidatura no es culpable. Nos presentamos, ganamos y ahora tratamos de conseguir que lo que se votó prevalezca y que no se impongan los despachos a las urnas", señaló el candidato ganador de las primarias, quien lamenta "el show que está montando" el actual Alcalde. A su juicio, esta situación "solo beneficia al PP", que es actualmente el único grupo en la oposición de Castropol.