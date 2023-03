La agrupación socialista de Castropol deberá de repetir las primarias celebradas el pasado 26 de febrero y en las que la lista alternativa encabezada por Arturo Álvarez se impuso por un voto a la del actual alcalde, Francisco Javier Vinjoy. Así lo ha decidido la Secretaría de Organización estatal del PSOE, con sede en la madrileña calle Ferraz, que ha trasladado su decisión a las partes implicadas tras estudiar el recurso presentado por el equipo de Vinjoy alertando de posibles irregularidades en el proceso. La dirección central del partido concluye que la lista que resultó vencedora "no cumplía los requisitos exigidos por la norma", pero descarta su anulación ya que los "defectos" localizados son "de carácter subsanable".

En el informe de la Secretaría de Organización, al que ha tenido acceso este periódico, se detalla que el equipo de Vinjoy alertó de irregularidades en la composición de la candidatura de Arturo Álvarez "en relación con la paridad y en la existencia de alguna diferencia entre la recogida de avales y la candidatura finalmente presentada". El caso es que una persona que figuraba en la lista presentada para la recogida de avales no aparecía en la lista final que llegó a la asamblea. La candidatura alternativa lo explicó a los afiliados en la citada reunión previa a la votación, pero, según recoge la resolución del PSOE, la mesa de la asamblea no debió haber admitido una candidatura distinta sin la renuncia formal de la persona que figuraba inicialmente en la hoja de avales.

Esta persona que renunció, al parecer por motivos de salud, figuraba como suplente de la lista de Arturo Álvarez, pero la Secretaría de Organización considera que "a efectos de validez la Junta Electoral Central establece que se aplican los mismos criterios para titulares y para suplentes". Sobre el asunto de la paridad obligada en las listas, el PSOE también indica que la mesa de la asamblea debió haber requerido a la candidatura subsanar esa deficiencia antes de la votación. Por todos estos argumentos se resuelve que "no procede aprobar la candidatura recibida sin más, pues no cumple los criterios exigidos por la LOREG para municipios de más de 3.000 habitantes, ni anular la candidatura".

La Secretaría de Organización de Ferraz señala en su escrito que "cabe concluir que una de las listas que se votaron, no cumplía con los requisitos exigidos por la norma, siendo necesaria la actuación de los órganos del Partido para su corrección". En este sentido, se propone habilitar un plazo extraordinario y excepcional para la repetición del proceso. También apunta a que el proceso se debe celebrar como asamblea extraordinaria y deja claro, para evitar nuevos problemas, que si hay una candidatura alternativa "la candidatura que presenta los avales debe ser idéntica a la que se someta a votación, excepto por renuncia expresa de alguno de sus integrantes". También detalla que si se incumplen las normas de paridad, deben subsanarse antes de la votación.

La secretaria general del partido en Castropol, Pamela Pérez, ha confirmado esta situación pero no ha querido dar más detalles hasta tenerlo todo cerrado. Según ha podido saber este periódico, el próximo domingo se ha convocado una asamblea extraordinaria informativa en Figueras para dar cuenta del nuevo proceso y ahí es previsible que se fijen las nuevas fechas de las primarias. Por su parte, el alcalde socialista, de viaje institucional en Escocia, ha mostrado su respeto a la decisión adoptada por los órganos federales y pospone un análisis más detallado del asunto a su regreso a Asturias la próxima semana. "Ferraz verifica que el procedimiento no siguió el proceso reglamentario e invalida la votación. Se constata que las personas que han promovido esta candidatura, que son las integrantes de la actual ejecutiva, no han desarrollado el procedimiento por los cauces apropiados. No obstante, a la vuelta de este viaje me reuniré con el equipo para valorar la situación actual", señaló este miércoles.

El regidor se ha mostrado desde el principio muy crítico con las primarias y con la gestión desarrollada por la ejecutiva local del partido. En declaraciones anteriores a este periódico explicó que su equipo no tuvo en ningún momento acceso "a ningún documento que acreditase que la lista alternativa tenía los avales correctos". Y añadió: "Pedimos la información de forma previa y después nos reiteramos en la petición de que se examinase la posibilidad de que se pudiera haber cometido alguna irregularidad o no cumplimiento de la normativa en cuanto a composición de las listas y a los avales requeridos". Su queja fue remitida tanto a la Federación Socialista Asturiana (FSA) como a la ejecutiva federal del partido, que ahora ha adoptado la decisión de repetir el proceso.