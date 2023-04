La candidata de IU a la alcaldía de Navia, Margarita Iglesias Pulido (1964), es también concejala de Servicios Sociales desde 2019, gracias a un pacto de gobierno con el partido más votado en la pasada cita electoral, el PSOE. Iglesias empezó el mandato como número dos de IU, de la mano de Ignacio Blanco, quien renunció a su acta de concejal. Fue entonces cuando ella tomó las riendas de la coalición en el Consistorio. Extrabajadora de limpieza de la planta de celulosa, donde desarrollo su vida laboral durante veintidós años, la candidata cree que Navia no puede renunciar a una residencia de mayores, el proyecto que defiende con más vehemencia.

-¿Por qué acepta el reto de ser candidata?

-Fue una propuesta que me hicieron desde la agrupación local y que acepté porque hay proyectos importantes en marcha, a los que es necesario dar continuidad. Ha sido un mandato muy difícil por la pandemia y la crisis económica, y no se ha podido llevar a cabo todo lo que hubiéramos querido. Quiero un concejo mejor y creo que desde IU estamos demostrando que eso es posible, con otra forma de hacer política, bien pegados a la calle.

-¿Qué proyectos necesita Navia?

-El más importante que tenemos encima de la mesa es la construcción de una residencia pública. De momento, está encaminado el compromiso del gobierno regional de elaborar el proyecto este año. Continuaremos trabajando para que sea una realidad dentro del próximo mandato. El proyecto de polo de innovación alrededor de la Fundación Manuel Suarez merece también una mención especial, pues es una iniciativa vital no solo para Navia, sino que afectará al desarrollo de toda la comarca.

-¿De qué acción está especialmente orgullosa de los últimos cuatro años de gobierno?

-Haber logrado transitar a través de la pandemia ocasionada por el coronavirus sin que la atención a las personas más vulnerables de Navia se haya visto mermada. Al contrario, hemos reforzado servicios como la ayuda a domicilio, imprescindible para muchos vecinos nuestros, especialmente en momentos tan complicados. También hemos avanzado en la mejora de las carreteras y caminos de nuestros pueblos, en el saneamiento, en llevar la cobertura de fibra óptica a todo el concejo, en el mantenimiento de las instalaciones deportivas...

-¿Cómo se gobierna en coalición? ¿Ha sido difícil con el PSOE?

-Estar en un gobierno siempre exige renuncias sea en solitario o, como en nuestro caso, como socios. Todas las concejalías compiten entre sí, porque cada una quiere obtener los máximos recursos para su área y aquí da igual el color de quien la gestione. Así que no ha sido sencillo, pero ya le digo que nunca lo es. Ha sido difícil, pero la honestidad y la voluntad de acuerdo para dar respuesta a las necesidades de Navia ha primado sobre los intereses partidistas, en lo que creo es un ejercicio de responsabilidad política. Pienso que IU ha demostrado siempre ser una fuerza seria, confiable.

-¿Volvería a repetir el pacto de gobierno con Gonzalo Asenjo como líder del PSOE?

-Los pactos van más allá de las personas, aunque las personas sean importantes. Nuestro pacto lo es siempre con la ciudadanía, con la que nos vota, pero también con la que no, pero cuyo bienestar nos importa. No pactamos por pactar, sino para lograr mejoras en la vida de la gente, avances objetivos. En ese camino, siempre estaremos dispuestos a buscar y llegar a acuerdos.

-¿Qué cree que necesita la comarca?

-Es necesario reforzar los servicios públicos, el hospital de Jarrio por ejemplo. Las comunicaciones están abandonadas, los vecinos de los municipios de la cuenca del Navia sufren día a día una carretera del siglo XIX. Se ha mejorado en aspectos como la instalación de fibra óptica, pero todavía queda mucho que hacer. Estamos muy esperanzados con que la Fundación Manuel Suárez vuelva a estar al servicio de la educación en la comarca, es un pilar fundamental.. Cualquier iniciativa tiene que ser fruto del consenso.

-El actual alcalde defiende una visión más comarcal. ¿Está de acuerdo?

-Necesitamos cooperar con nuestros concejos vecinos. La unión hace la fuerza y estoy convencida de que existen muchas materias en las que un trabajo conjunto y coordinado multiplicará los resultados, pero tiene que hacerse no por imposición, sino por convicción, sabiendo que tiene sus particularidades. Si no se invierte y mejora la calidad de vida de la comarca, sufrirá las consecuencias de la despoblación.

-¿Cómo valora el papel y trabajo de IU en la Junta General del Principado? ¿Trabajó lo suficiente por el Occidente en los últimos cuatro años o se puede hacer más?

-Sinceramente, creo que con dos escaños de los 45 que existen en el Parlamento de Asturias, IU ha sido, sin duda, el partido no de gobierno que más ha logrado del hemiciclo. Hemos sido fuerza de estabilidad, indispensable en una legislatura tan difícil como ésta, con la crisis sanitaria del coronavirus y sus efectos, o con la guerra de Ucrania que, lamentablemente, también pasa factura. Ese trabajo se ha plasmado en la aprobación de unos presupuestos que tiene el sello de IU. También para el Occidente. Fuimos los primeros en decir que las comunicaciones tenían que salir del debate coyuntural para hacer un planteamiento global y con un plan creíble de actuaciones. Y eso es lo que se ha conseguido, con compromisos para la mejora del corredor del Navia, los enlaces a la Autovía del Cantábrico o la apuesta por reforzar la Atención Primaria y el sistema de salud, que son cosas que también nos afectan. Está claro que siempre se puede hacer más, pero con dos diputados, creo que hemos tenido más peso político que el meramente aritmético.

-Son un grupo con minoría, ¿cómo trabajan desde esta posición?

-Hemos demostrado desde nuestras concejalías que se pueden hacer cosas. Podemos llevar a cabo acciones que mejoren la vida de las personas, mejores servicios sociales, mejores instalaciones deportivas, arreglos en las carreteras de los pueblos… cosas que sin la presencia de IU en el gobierno municipal no se hubieran hecho. También es decisiva la capacidad para la negociación y llegar a acuerdos. Cualitativamente, no somos pocos, somos decisivos.

-¿Por qué debe un naviego votar a IU?

-Porque presentamos un balance de trabajo durante cuatro años en los que lo más importante ha sido mejorar la vida de los vecinos, atendiendo a lo realmente importante, a sus necesidades .Nuestro modelo social es el de un concejo que defienda los derechos de la mayoría frente a intereses particulares.

-¿Es difícil ser político en un lugar pequeño?

-La política no es un fin, es una herramienta útil para cambiar las condiciones de vida de la gente. Ser político, aunque algunos se empeñen en denostar la política desde la antipolítica, porque no creen en la democracia, no es fácil en ningún lugar, ni grande, ni pequeño. Si de verdad te tomas en serio la responsabilidad de representar a quienes te eligen y a toda la ciudadanía, al final, estarás en una especie de servicio permanente. Vas por la calle y te paran para preguntarte, para quejarse o para animarte; cuando te vas para casa, te llevas los problemas y muchas veces tienes que renunciar a una parte de tu vida familiar y de tu ocio para estar en actos de todo tipo, porque la gente quiere verte ahí. A pesar de todo, es gratificante cuando ves que sí que hay avances.

-¿Qué opina de la política a nivel regional y nacional?

-Estamos en un tiempo complicado, con una polarización que no es buena y que creo que no es una casualidad. La tensión entre fuerzas dispares es mundial, con elementos preocupantes y que recuerdan a los años treinta del siglo pasado. Hay un incremento del populismo que va en contra de la democracia, porque no cree en ella y trata de generar la desafección ciudadana. Es una política del cuñadismo, del tú más, de la opinión basada en la mentira, envuelta en eso que ha venido en llamarse el relato. Hay grupos de poder que van más allá de la política, pero que interfieren en la política, a los que el descrédito y la desafección les conviene, porque cuanto menos crea la gente en la democracia, más fácil lo tendrán para imponer sus intereses. Por eso es tan importante la capacidad crítica de la ciudadanía, porque quien de verdad necesita la democracia es la gente corriente. En Navia y en Asturias, creo que la situación es menos dura, pero, lamentablemente, ya vemos que también hay partidos que están aprovechándose de la democracia para imponer discursos y visiones antidemocráticas.