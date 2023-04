Setienes y La Granda (Valdés) celebran este fin de semana una carrera deportiva y también, ambiental. La asociación de vecinos organiza la tercera edición del trail del Tamburiello (nombre que recuerda el lugar por el que discurre) con récord de inscritos y un proyecto paralelo que pretende ayudar a repoblar los montes de los pueblos afectados por los incendios. Todos los interesados podrán participar en una campaña voluntaria que recauda fondos para plantar árboles en los tres kilómetros que a pie de recorrido lucen hoy por hoy negros y totalmente arrasados.

En la prueba deportiva que se celebra el sábado se han inscrito 310 personas llegadas de Asturias, Galicia, Cantabria, Andalucía, Madrid, País Vasco, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Andalucía. Doscientas sesenta participarán en la carrera absoluta y 50 en la infantil. La primera, con 1.100 metros de desnivel acumulado y 10 kilómetros, saldrá a las 11.30 horas. Los menores tendrán que esperar hasta las cuatro de la tarde para disfrutar de una carrera no competitiva en la que todos se llevarán medalla.

"Lo especial de este encuentro es la implicación de los vecinos", relata el vocal de la asociación, Víctor Alonso. La propuesta deportiva nació en 2019 de la mano de este colectivo vecinal y después de que tres personas jóvenes, deportistas y vinculadas con el pueblo se hicieran una pregunta: ¿Si se puede hacer algo así en otros pueblos pequeños de Asturias, por qué no en Setienes? La inspiración nace en realidad del trail de Moal, en Cangas del Narcea. Juntos y con mucho esfuerzo, varias personas del pueblo lograron organizar en 2019 la primera edición del Tamburiello. Pasada la pandemia, recuperaron la cita el año pasado. En esta edición comprueban cómo todos "estamos unidos" para que las cosas salgan lo mejor posible. La asociación organiza una comida tras la primera carrera. El plato es fabada y está cocinado con fabas de los productores locales. Es uno de los guiños al pueblo.

Más tarde, se celebra un concurso de postres y son los vecinos los que aportan las muestras al jurado, compuesto por tres corredores. "Lo que la gente destaca es que todo el pueblo está volcado; ese es uno de nuestros fuertes", opina Alonso. Y la carrera no será el punto y final. En colaboración con el Ayuntamiento de Valdés pretenden continuar con la campaña de plantación de árboles geolocalizados más allá de lo recaudado durante la jornada. El colectivo estuvo a punto de cambiar el recorrido para esquivar el tramo que ofrece a ambos lados una imagen desoladora, pero no lo hizo. No hay riesgo y además, mostrar la realidad, sin juicio, es una forma de aprender. Las inscripciones a las pruebas, eso sí, ya están cerradas.