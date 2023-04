La presente edición del Foro Comunicación y Escuela del instituto Elisa y Luis Villamil de Vegadeo se dedica al mundo rural y, por ello, su coordinador, Luis Felipe Fernández, busca ejemplos de éxito en zonas alejadas de las grandes urbes. El pueblo de Busto, en Valdés, es uno de ellos, "por su riqueza económica y cultural, y porque ha sabido fijar población", indicó. Este miércoles, tres vecinos dieron cuenta de ello en un coloquio moderado por Jesús Menéndez de Luarca en la biblioteca de Castropol.

El conocido pastelero Jonathan González, el paisajista Rafael Ovalle y la portavoz de la asociación vecinal, Ana Belén Pérez, aseguraron que la clave es siempre la misma: "Trabajo". Pero más que es, para quedarte en el pueblo hay que tener en cuenta cómo es la zona rural asturiana y sentir "que quieres estar aquí", destacó Jonathan González. El joven abrió su pastelería hace once años y nunca se imaginó lo que lograría. Hoy regenta con éxito el negocio de la mano de su familia y se siente feliz por poder compartir con ellos experiencias en el pueblo que le vio crecer. "Mucha gente me dice que tenía que estar en Madrid o en Barcelona, y siempre les digo que no, que estoy donde quiero estar", aseguró en el coloquio. Una de las grandes desventajas de su negocio y del lugar donde decidió desarrollarlo es la estacionalidad turística, pero lucha contra ella con propuestas innovadoras. Por ejemplo, apostando por el comercio online. "Quedarse en la zona rural es complicado, pero también te lo puedes plantear como un reto". Pese a los problemas, "acabo el día en mi jardín y me vuelvo a levantar con energía, sabiendo que estoy donde quiero estar".

El paisajista Rafael Ovalle también es un ejemplo de éxito desde el pueblo. Lleva décadas trabajando en su vivero y en otros proyectos relacionados con el paisajismo. No fue fácil cuando empezó. "Era complicado que llegara un camión con plantas", recordó. Poco a poco, todo fue cambiando. Hoy las infraestructuras y otros avances ayudan para que el pueblo se posicione casi de igual forma que una ciudad. Trabas hay "como en todo", apuntó. Además, Ovalle destacó el fuerte impulso de las nuevas tecnologías y puso como ejemplo al público que siguió el coloquio que, recientemente, trabajó en un proyecto con personas que hacían su parte del trabajo en Madrid y Nueva York. A su juicio, es importante "mantener vivo el sentimiento de pertenencia a un territorio singular" y con alma "realmente rural", al que, por suerte, no tocó en demasía el boom de las segundas residencias. "Hay que ser perseverante y estar convencido de que lo que quieres hacer, lo quieres hacer desde el pueblo", sostuvo.

Para Ana Belén Pérez, portavoz de la asociación de vecinos y responsable de la biblioteca privada de uso público de Busto, es fundamental "contar con gente implicada y querer hacer algo en tu pueblo". Pérez apuntó que en la zona rural se suele infravalorar la apuesta cultural, cuando, a su juicio, es "importante". "En los pueblos tienes que saber que hay poca gente y que hay pocos medios", señaló. Eso sí, esas circunstancias no son determinantes y se pueden lograr objetivos si se buscan los apoyos necesarios a la gente que realmente está interesada en el pueblo. "Al final, somos personas que pelean por un bien común", dijo, apuntando también a las trabas con la que se encuentran un proyecto cultural de pueblo. "Las subvenciones no tienen en cuenta nuestra capacidad de gasto, que es poca", indicó.

En el encuentro participó la bibliotecaria de Castropol, Manuela Busto, y entre el público se encontraban los alcaldes de Valdés, Óscar Pérez, y de Castropol, Francisco Javier Vinjoy.