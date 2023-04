La iglesia de La Caridad se quedó pequeña este lunes para despedir a Agustín Da Costa, el primer Alcalde de la democracia en El Franco. Políticos y ex políticos, así como un buen número de vecinos de la comarca se congregaron en el templo franquino para despedir a un hombre "amable", "buen conversador" y que se volcó durante años "en hacer mejor la vida" de los habitantes de El Franco. Da Costa, que gobernó entre 1979 y 1999, falleció el sábado a los 92 años.

“No tengo más que buenos recuerdos suyos. Lo que más destacaría es su capacidad para facilitar las cosas y no entorpecer a nadie. Ahora se habla mucho de la importancia de fijar población y él contribuyó a que la gente no se marchara y pudiera desarrollar sus proyectos”, señala Ángel Díaz, "Angelín", vecino de Valdepares y mano derecha de Da Costa durante varios mandatos. Cuenta Díaz que mantuvo trato con el exalcalde hasta el final de su vida: “Me llamaba casi todas las semanas. Le gustaba mucho conversar y hablaba de todo menos de política. Fue feliz”.

El exalcalde de Tapia, Enrique Fernández (PP), recuerda a Da Costa como un gran trabajador que "estaba loco por hacer cosas por el pueblo". "Era un hombre callado, que no era de criticar o hablar mal de nadie", subraya junto a Paco Sanjurjo, también ex edil popular en Tapia. Ambos indican que la época en la que ejerció Da Costa de Alcalde fue compleja en todos los municipios porque "no había nada y había que hacer milagros para sacar adelante las obras". Al funeral también acudieron, entre otros políticos, los exalcaldes de Tapia y Coaña, Gervasio Acevedo y Salvador Méndez, respectivamente, y la Alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez.

Para el impresor franquino Luis Gondi, Da Costa era "una persona abierta, amable y muy correcta". "Tengo un gran recuerdo", añadió al tiempo que rememoró su última conversación con el fallecido hace poco más de un mes en su comercio de La Caridad. El funeral estuvo oficiado por los párrocos de Boal y Castropol, Adán Fernández y Juan Ignacio García.

Natural de Ponticiella, en Villayón, Da Costa se formó como sastre en su parroquia natal, aprendiendo de su madre, que ejercía como modista formadora. Eligió La Caridad para abrir su negocio textil, primero en un pequeño local de la calle Padre Montaña y luego en la ubicación actual frente al parque María Cristina. Confecciones Dacosta, que gestionó junto a su mujer Paulita Martínez y que ahora regenta su hija Begoña, se convirtió pronto en una referencia en la comarca. Además de la tienda, durante años tuvieron un taller de confección de pantalones que distribuían a otros comercios y llegaron a tener veinte empleados. En 1986 creó también una promotora inmobiliaria y hasta los 85 años permaneció activo y al tanto de ambos negocios.

En la década de los sesenta del pasado siglo comenzó su activismo social y político en La Caridad. Primero al frente de una asociación vecinal y después como concejal. En 1979, con las primeras elecciones democráticas, encabezó la lista de Unión de Centro Democrático (UCD) y accedió a la Alcaldía. En 1983 se presentó con Alianza Popular (AP), como independiente en 1987 y, en 1991, bajo las siglas del PP. En 1999, tras la ruptura del PP con la aparición de Unión Renovadora Asturiana (URAS), concurrió a los comicios en el partido de su amigo Sergio Marqués. Fue la lista más votada, sin embargo, el pacto entre el PSOE y el PP aupó a la Alcaldía a la socialista Cecilia Pérez. Un año después participó en una moción de censura que dio la Alcaldía al PP. Poco después decidió marcharse y se desvinculó por completo de la política dedicándose a sus negocios y a sus aficiones: la pesca y el tute.