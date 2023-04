Juan Gayo tuvo en Tineo ración doble de fuego: en las BRIF y en su casa

"Nunca vi en Asturias un fuego con la velocidad de propagación y la voracidad de este, saltaban focos secundarios hasta a 800 metros de distancia", asegura el tinetense Juan Gayo, miembro de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), quien vivió la oleada de incendios con el miedo de que llegase a su casa. Sin descanso, desde el miércoles 29 hasta el viernes 31 de marzo, hizo frente a las llamas, por el día con sus compañeros de las BRIF y, una vez finalizado su turno de trabajo, mano a mano con su padre y vecinos en Monterizo, un pueblo de la parroquia de Naraval, una de las zonas de Tineo más afectadas por las llamas.

La principal preocupación de este bombero forestal, con 12 años de experiencia, era que una pavesa pudiera llegar a las construcciones e iniciar un fuego al alcanzar zonas de madera o el forraje que se guarda en muchas de ellas para el ganado. "Mucha gente preguntaba cómo podría saltar el fuego a las casas si en Monterizo está todo rodeado de prados, pero esos días había un viento de más de 100 kilómetros por hora y las pavesas saltaban a metros de distancia, yo estaba intranquilo porque sabía que podría prender en el alero, una persiana, la hoja seca o el forraje", detalla.

Una inquietud que le acompañaba durante sus jornadas de trabajo, ya que mientras ayudaba a proteger pueblos como Porciles o Navelgas (en Tineo), sabía que en el suyo también era necesario intervenir. El miércoles día 29, en Monterizo llegaron a pedirles desalojar, algo que finalmente no se produjo. Después de contener las llamas durante un día solo con el trabajo de seis vecinos, las BRIF pudieron actuar realizando un contrafuego en la parte baja de la localidad, decisivo para que no llegase a las viviendas.

Gayo considera que gracias a la época del año en la que se generó este gran incendio, muchos pueblos como el suyo se han podido salvar, puesto que los prados con pasto verde frenaron la rápida propagación que las llamas llevaban a través del monte. "Desde Monterizo vimos cómo unas pavesas saltaban a las montañas de enfrente y en cuestión de cinco minutos llegaban a los pueblos de Escardén y Aristébano", subraya. Considera que si este mismo suceso se diera en septiembre u octubre, quizá el resultado sería aún más catastrófico. "Con todo el campo seco podríamos hablar de que aquí no habría salvación para ninguna casa", teoriza.

Después de trabajar a destajo contra el fuego en Lavadoira, Navelgas (Tineo), Paladeperre (Valdés) y por las noches en su pueblo, Monterizo, que acabó totalmente rodeado por el avance de dos fuegos diferentes, siente "una impotencia terrible" al ver "lo complicado que era enfrentarse a un incendio de esta magnitud, hacerle frente directamente supondría comprometer la vida de las personas y no serviría para nada porque tenía mucho perímetro, que no dábamos abarcado". Además, en los peores momentos de viento no contaron con el apoyo de los helicópteros: "Con tanto viento se generan turbulencias a la hora de acercarse a las zonas para cargar el agua, eso es lo peligroso, no sobrevolar por encima de los incendios", explica.

Días después de la oleada de incendios, Juan Gayo afirma que desde las BRIF "se hizo todo cuanto se pudo contra los incendios y, sobre todo, priorizando la seguridad de las personas y que no llegase a las casas", sin embargo, se queda con la sensación de que "la gente no valora ese esfuerzo si no nos ven meternos en las llamas".

Para él lo importante para intentar evitar catástrofes cuando se den incendios de la magnitud del de finales de marzo es realizar limpiezas perimetrales en los pueblos, para mantener el fuego lo más alejado posible de las casas. De hecho, asegura que ese es el trabajo principal que realizan cuando llegan a los núcleos de población amenazados: "Desbrozamos el combustible de alrededor para poder dar un contrafuego, si ese trabajo estuviera hecho previamente podríamos avanzar". En este sentido, ve poco útil que se invierta en la limpieza de cortafuegos o pistas, porque ante un episodio de fuego y viento como el vivido no son suficiente para frenar el avance de las llamas.

En su pueblo, donde al final lograron salvar todas las edificaciones, las principales pérdidas materiales fueron la traída del agua, los cierres de fincas y alguna plantación de pinos. Lo que más impresiona son las vistas que les quedan: "Nos rodea un paisaje desolador, todo negro, aunque ahora en primavera pronto se verá brotar el verde".