Tapia cerró este domingo la trigésimo primera edición del campeonato de surf Goanna Pro-Memorial Peter Gulley con sensaciones inmejorables. "Salió todo perfecto: buenas olas, buen tiempo siendo en Semana Santa, una decoración preciosa y buen surf. ¿Qué más se puede pedir?", señala Adela Bas, organizadora de esta cita que congregó a alrededor de ciento sesenta surfistas. El triunfo en la prueba de la Liga Iberdrola Fesurfing, la máxima categoría del campeonato tapiego, fue para dos vascos: Janire González-Etxabarri, de 18 años, y Yago Domínguez, de 20.

Pese a su juventud, ambos son asiduos visitantes de la villa y alaban las bondades del campeonato tapiego. "Tapia tiene todo: es un sitio encantador y me encanta venir", señala Janire, que destaca las buenas olas de esta edición. De hecho, ella se llevó el premio a la mejor ola del campeonato. Por su parte, Yago destacó el nivel del campeonato Goanna Pro y también el buen oleaje de los últimos cuatro días. "El mar estuvo muy bien. Hubo olas muy divertidas, con muchas oportunidades para todos los finalistas, que eran amigos todos", señala Domínguez.

El director de competición, el ferrolano Toni Obenza, también hace un balance positivo de un campeonato "mejor de lo esperado", ya que la previsión era que disminuyera el oleaje paulatinamente, algo que no ocurrió. "Hubo olas todos los días y buen nivel, sobre todo en las finales. Salió todo muy bien", señala este juez internacional. Mención especial merece también la surfista tapiega Kenia López, que llegó a las semifinales de la Liga y logró la tercera posición en la categoría sub-16. No obstante, no pudo subirse al podio al salir, justo ayer por la tarde, de viaje de estudios.

Tras la entrega de los trofeos en las diferentes categorías (sub 16, sub 18, sub 21 y la Liga), los dos surfistas vascos vencedores absolutos participaron en el ya tradicional homenaje a Peter Gulley. Al ritmo de la gaita y acompañados de las autoridades locales caminaron hasta la escultura en memoria de Gulley, uno de los dos hermanos australianos que introdujeron el surf en la villa. Allí dejaron dos ramos de laurel mientras sonó el "Asturias, patria querida".

Adela Bas se emocionó al recordar a Peter, pero también a su cuñado Toño Alonso, el histórico jefe del salvamento tapiego fallecido el pasado enero. De hecho, esta edición incorporó un homenaje y despedida a Alonso, más conocido como "Toño del Moderno". Se desarrolló el viernes con la participación de una treintena de surfistas y fue especialmente emotivo.

Bas explica que ahora toca ya empezar a pensar en la edición del próximo año y se fija como reto lograr atraer a la villa una prueba del campeonato mundial de tándem surf. De hecho, la presidenta del colectivo mundial que agrupa a estos surfistas viajó a Tapia desde Hawái estos días para conocer la prueba. "Es una meta nueva y eso nos da ilusión", señala Bas, que organiza el campeonato junto a su marido, Pepe Alonso.