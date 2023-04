A pocas horas de que se cierre el plazo para la presentación de las candidaturas a las nuevas primarias del PSOE de Castropol, el equipo del Alcalde, Francisco Javier Vinjoy, no tiene una decisión tomada sobre si volverá a medirse con la lista alternativa, liderada por Arturo Álvarez. "Tenemos un gran dilema sobre si nos vamos a presentar o no. De momento, está en el aire", señala el regidor, muy crítico con el mandato de Ferraz de repetir la votación. "Consideramos que se debió anular la candidatura que en tiempo y forma no presentó la documentación correcta. ¿Por qué tenemos que empezar de cero si nuestra documentación estaba correcta? Creemos que no es manera de proceder", señala Vinjoy.

El equipo del regidor ha presentado alegaciones a la decisión de Ferraz, al igual que ha hecho la lista de Arturo Álvarez, que se impuso en las primeras primarias por un voto. Ninguna de las dos tiene noticias del Comité de Ética de la dirección estatal del partido a poco más de veinticuatro horas de las nuevas primarias. La asamblea está convocada para las siete y media de este miércoles en Figueras. "Varían los motivos, pero ninguna de las dos candidaturas está de acuerdo con esta repetición", señala Vinjoy. El equipo del regidor presentó una reclamación formal ante Ferraz tras las primarias del pasado 26 de febrero, además de advertir previamente al partido la existencia de algunas irregularidades "en relación con la paridad y en la existencia de alguna diferencia entre la recogida de avales y la candidatura finalmente presentada". Una vez estudiado el caso, Ferraz les dio la razón constatando la existencia de varios "defectos" en la candidatura, que a juicio de la dirección estatal "no cumplía los requisitos exigidos por la norma". Sin embargo, se descartó su anulación ya que los "defectos" localizados son "de carácter subsanable". La solución adoptada fue obligar a repetir el proceso. El equipo del Alcalde no está de acuerdo con que la solución sea repetir el proceso y, de hacerse, considera que debe ser en las mismas condiciones del primero. "Debería hacerse entonces una segunda votación en las mismas condiciones, es decir, con la documentación presentada en la primera", añade Vinjoy, que también denuncia la falta de transparencia del proceso pues en ningún momento "tuvimos acceso a la documentación de la otra parte como si ocurrió en primarias de otros concejos". Además, Vinjoy se queja que parte de la ejecutiva local forma parte de la candidatura alternativa, por lo que pidieron sin éxito una supervisión independiente del proceso. Del otro lado está el equipo de Arturo Álvarez, que se ha mostrado muy crítico con esta repetición. Considera el candidato que venció las primeras primarias que el proceso se llevó a cabo con todas las garantías, tutelado en todo momento por la Federación Socialista Asturiana (FSA). Álvarez cuestiona que Vinjoy "pretenda ganar en los despachos lo que no se ganó en las urnas" y deja claro que el primero proceso fue "totalmente legal". Su equipo presentó alegaciones a la decisión de Ferraz lamentando que no se escuchara su versión antes de tomar una decisión. Al igual que el equipo del regidor, no tienen noticias de la dirección central del partido. De momento, solo el equipo de Arturo Álvarez ha formalizado su candidatura para las primarias. El plazo de presentación para optar a la votación vence hoy a las siete y media de la tarde.