El Ayuntamiento de Valdés celebró este lunes su último pleno ordinario del mandato y, posiblemente, uno de los más surrealistas de su historia: se convocó a las ocho de la mañana y se celebró a las nueve y media con la única participación de la bancada socialista. La oposición en bloque (PP, Ciudadanos, Foro, Avanza Valdés y el edil no adscrito José Luis Rodríguez Bueno) acusa al Alcalde, Óscar Pérez, de no contar con ellos para elegir una hora más adecuada para la mayoría y que permita conciliar y compaginar su trabajo con sus labores de servicio público. Mientras el regidor lamenta la "dejación de funciones" de la oposición y su intento de "bloquear" la acción de gobierno.

Para entender lo sucedido hay que remontarse al jueves 27 de marzo, cuando estaba previsto la celebración del pleno ordinario, pero, a consecuencia de los graves incendios que afectaron a Valdés, se acordó el aplazamiento. En cuanto finalizó la situación de emergencia, el Alcalde decidió convocar la nueva sesión en la primera hora disponible y respetando la antelación máxima que exige la ley. Fue así como se eligió la fecha de este lunes a las ocho de la mañana. Sin embargo, los concejales de la oposición mostraron su disconformidad con que no se respetase el acuerdo del inicio del mandato de celebrar los plenos el jueves por la tarde y, de no ser posible, convocar a la junta de portavoces para elegir la hora y día más adecuados.

A las ocho de la mañana de este lunes se personaron en el Consistorio los ocho ediles del PSOE y tres de la oposición: Daniel Álvarez, de Ciudadanos; Laureano de la Uz (PP) y José Luis Rodríguez Bueno, edil no adscrito. Los tres últimos, siempre según su versión, preguntaron al secretario cuál era el quorum necesario para que se celebrase el pleno y verbalmente les dijo que nueve concejales. Entonces acordaron marcharse para forzar una nueva convocatoria y en señal de protesta por la hora y día elegido para un pleno que, entienden, debería convocarse buscando la máxima participación. A las 8:50 horas el secretario municipal envió un correo a los grupos convocando en segunda convocatoria el pleno para el miércoles a las ocho. Sin embargo, pocos minutos antes de las nueve y media envió un segundo correo explicando que, tras comprobar que la legislación vigente establece que con un tercio de los ediles hay quorum suficiente, se puso en marcha la sesión.

El alcalde valdesano, Óscar Pérez, defiende con el respaldo de la secretaría municipal que el regidor tiene la potestad legal de fijar la fecha del pleno y que todos los ediles tienen el derecho de asistir a los mismos y las empresas la obligación de permitir su asistencia. Deja claro que todos los pasos dados para esta convocatoria plenaria "han contado con el aval del servicio jurídico municipal" y lamenta la posición de los grupos de la oposición. "No se puede saltar una convocatoria bien hecha en tiempo y forma. El intento de la oposición era bloquear al Ayuntamiento en estos dos meses de gobierno y les ha salido el tiro por la culata", lamenta el regidor. No en vano, todos los asuntos llevados a pleno resultaron aprobados por unanimidad con el voto del equipo de gobierno.

La oposición ha mostrado su cabreo por los hechos vividos este lunes. El portavoz del PP, Carlos López, considera que la sesión fue "un pleno ilegalmente convocado porque el Alcalde debió convocar a la junta de portavoces para decidir una nueva fecha, pero fijó la fecha unilateralmente a una hora en la que la gente normal trabaja". "Desde el PP consideramos nulo el pleno y ya hemos emprendido todas las acciones necesarias. Hemos remitido escrito a la dirección general de administración local informando de lo ocurrido y vamos a plantear un recurso de reposición que ya están redactando los servicios jurídicos del Partido Popular de Asturias", añadió,

"Todo empezó por un error de bulto del secretario y acabó pringándose él y el Alcalde. Es esperpéntico", añade Rodríguez Bueno. Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Daniel Álvarez, lamenta que el Alcalde no busque una hora y día que permita la máxima participación: "Se trata de debatir y comentar. Privar al pleno de eso no es lo más adecuado". La concejala de Avanza Valdés, Isabel Guardado, lamentó que se convoque un pleno a las ocho de la mañana "en un día no lectivo para los niños". Y añade: "Parece que lo han hecho a posta para que no pudiese ir nadie". Por su parte, la edil de Foro, Carmen Rodríguez, justificó su ausencia al pleno por estar de baja médica.