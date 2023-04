El PSOE de Castropol mantiene la incertidumbre sobre su candidato electoral hasta el final. Este martes a las siete y media de la tarde vencía el plazo oficial para la presentación de las candidaturas que optaban a la repetición de las primarias. El vencedor en la primera votación presentó su lista en tiempo y forma pero, al cierre de la hora límite, el equipo del Alcalde, Francisco Javier Vinjoy, no había presentado documento alguno en Castropol. Sin embargo, queda confirmar que no lo haya hecho directamente en la Federación Socialista Asturiana (FSA). El regidor pospuso a este miércoles cualquier declaración sobre el asunto. La asamblea socialista de la que saldrá el candidato será a las siete y media de esta tarde en Figueras.

Vinjoy expresó este martes por la mañana sus dudas a este periódico y el “dilema” al que se enfrentaba su equipo, que no tenía claro si concurrir o no al proceso. Mostró su malestar con la decisión de Ferraz de ordenar la repetición de las primarias tras confirmar “defectos” en la candidatura de Arturo Álvarez, que venció por un voto en la primera asamblea. "Consideramos que se debió anular la candidatura que en tiempo y forma no presentó la documentación correcta. ¿Por qué tenemos que empezar de cero si nuestra documentación estaba correcta?", señaló Vinjoy.

El equipo del regidor presentó una reclamación formal ante Ferraz tras las primarias del pasado 26 de febrero, además de advertir previamente al partido la existencia de algunas irregularidades "en relación con la paridad y en la existencia de alguna diferencia entre la recogida de avales y la candidatura finalmente presentada". Una vez estudiado el caso, Ferraz les dio la razón constatando la existencia de varios "defectos" en la candidatura, que a juicio de la dirección estatal "no cumplía los requisitos exigidos por la norma". Sin embargo, se descartó su anulación ya que los "defectos" localizados son "de carácter subsanable". La solución adoptada fue obligar a repetir el proceso, una decisión que no gustó a ninguna de las dos candidaturas. No en vano, el equipo vencedor ha defendido en todo momento la legalidad del primer proceso.