La asociación “Tous pa tous. Sociedad canguesa de amantes del país” invita a los cangueses a retroceder en el tiempo casi un siglo a través de una proyección de fotografías realizas en mayo de 1925 por la fotógrafa estadounidense Ruth M. Anderson (1893-1983) que tendrá lugar el viernes 14 de abril, a las 20.00 horas, en el teatro Toreno.

La fotógrafa llegó a Cangas del Narcea el 2 de mayo de 1925 enviada por la Hispanic Society of America, entidad de Nueva York interesada en el estudio de la cultura y costumbres españolas. El viaje por Asturias comenzó en enero en Castropol y después de recorrer varias villas costeras de Occidente a Oriente, el centro de la región e incluso desplazarse a Cantabria y Valladolid, llegó a Cangas del Narcea donde estuvo del 2 al 7 de mayo y realizó 84 fotografías.

En su estancia le coincidió vivir la tradicional feria ganadera de la Cruz de Mayo, que aún se celebra hoy día el 4 de mayo, siendo una de las cosas que más despertó su interés dedicándole un buen número de fotos. En ellas también se pueden ver retratos, calles de la villa, artesanos y otros oficios, palacios... En total, en la proyección titulada “El regreso de Ruth M. Anderson a Cangas del Narcea” se mostrarán sus 84 fotos, de las que la gran mayoría no han sido publicadas ni expuestas con anterioridad en Asturias.

“Dejó un testimonio singular, hay fotos preciosas”, reconoce el presidente de la asociación, Juaco López, que se hizo con una reproducción de las imágenes en una visita realizada a la Hispanic Society of America, en Nueva York. Asegura que gracias a las fotografías de Ruth M. Anderson se pueden ver cosas que de otra manera no llegarían a nuestros días. “Hay fotos en interiores de casas de campesinos y en tabernas que son impresionantes, es algo que no conocíamos, ella vino con un ojo para las fotografías que aquí no hacía nadie”, explica. Además, apunta que ha descubierto cosas singulares gracias a esta colección, como que la iglesia de Santa María Magdalena tenía la puerta de entrada a ras de calle, cuando en la actualidad hay una escalinata para acceder a ella.

López señala que sobre todo Anderson apostó por retratar a la sociedad rural y entre sus fotos encuentra plasmados momentos que creyó que nunca podría ver. “Siempre oí hablar que desde Besullo bajaban a vender las ruedas de los carros a Cangas y hay fotos de ese puesto, algo que pensé que nunca iba a ver, es muy sorprendente”, subraya.

La mayor parte de las fotos son realizadas en la villa, aunque también se movió por los alrededores llegando a pueblos como La Regla, Llano o Corias. No obstante, además de las imágenes captadas por su cámara, Ruth M. Anderson completaba su fondo documental adquiriendo instantáneas a los fotógrafos locales, en el caso de Cangas del Narcea, se las compró a Benjamín Rodríguez Membiela.

La proyección fotográfica estará abierta a todo el público y contará con la intervención de Juaco López, que se encargará de situar a los asistentes en la capital canguesa de 1925. Una villa que en ese momento estaba en expansión. “Era una época buena, había edificios en construcción, se estaban haciendo escuelas, aún había la esperanza de que llegase el ferrocarril y estaban abiertas las carreteras”, repasa López. Además, compartirá la detallada documentación que acompaña las imágenes, realizada por la propia fotógrafa, que viajó por Cangas del Narcea acompañada por su padre también fotógrafo. Previo al acto púbico, la asociación “Tous pa tous” celebrará su asamblea.