El submarino “Tramontana”, un prestigioso buque de la Armada Española con una tripulación de 68 militares, partió el pasado enero de su base en el puerto de Cartagena para participar en una nueva misión de la operación “Sea Guardian”, de la OTAN. La historia le sirvió de inspiración al estudiante de Vegadeo Nahuel Fernández para elaborar un relato que presentó al concurso literario "Carta a un militar español", promovido por el Ministerio de Defensa. El trabajo del veigueño, de 17 años y alumno del instituto Elisa y Luis Villamil, ha sido elegido como el mejor de Asturias. Ahora, su relato, titulado “Carta a papá”, representará al Principado en la fase nacional de este concurso que suma una década de historia.

Explica el veigueño, que cursa segundo de Bachillerato, que desde el Departamento de Lengua del centro les propusieron participar en el concurso. Le gusta y se le da bien escribir. De hecho, ya ganó un par de veces el concurso literario del instituto. Se animó y se puso "a investigar un poco sobre las misiones recientes" del ejército. "No quería meterme en nada complicado y entonces me acordé de que había leído algo de un submarino que partía de Cartagena. Me pareció un tema fácil y asequible, que hablaba de la función más social de las Fuerzas Armadas", aclara. Entonces decidió meterse en la piel de un hijo que despide a su padre, un militar apasionado de su oficio y convencido, según figura en el relato, "de la necesidad de que las Fuerzas Armadas adquiriesen un enfoque más humanitario por su cercanía con la migración marítima del Mediterráneo".

Su "Carta a papá" comienza así: "Hace ya un mes que zarpaste hacia las costas maltesas en busca de lograr aquello que siempre habías soñado. Te escribo esta carta sentado sobre la arena de nuestra playa que, pese a estar bañada por las aguas de otro mar, me permite imaginar que, en algún punto del horizonte que reposa ante mí, navega el submarino en el que partiste el pasado 13 de enero". El jurado valoró que Nahuel reflejara "con gran emotividad" esta despedida familiar a un padre de profesión militar al que su hijo describe como un "héroe acuático". "Nada me hace sentir más orgulloso que imaginarte desde tu puesto, velando por que las aguas del Mediterráneo sean seguras y libres de amenazas", se puede leer en otro fragmento del relato.

El estudiante veigueño explica que no tiene vínculo alguno con las Fuerzas Armadas, pero que su participación en el concurso le ha servido para conocerlas mejor y hasta valorarlas como una opción profesional. "No contaba con ganar, pero escribir este relato me ayudó a acercarme a las Fuerzas Armadas y descubrir que desarrollan otras funciones más humanitarias. ¿Quién sabe? igual puede ser una puerta", señala el joven, que aún no tiene claro su futuro una vez concluya la formación en el IES de Vegadeo. "De momento no tengo ni idea de lo que voy a estudiar. Estoy haciendo el Bachillerato de Sociales y me gustan opciones como Sociología, Relaciones Internacionales o Periodismo, pero aún no he decidido nada", añade.

Escribió el relato hace mes y medio y explica que no le costó mucho darle forma. "Lo primero que me sale me parece bien. No suelo darle muchas vueltas", señala el joven. Cuando conoció los nombres de los estudiantes que quedaron en segundo y tercer puesto en el concurso se llevó una grata sorpresa. No en vano, aunque es natural de Vegadeo, Nahuel pasó unos años en Noreña, llegando a compartir clase con Noah Blanco Valdés, la estudiante del Aceimar noreñés que logró la tercera posición. El segundo lugar fue para Daniel Cepeda, del colegio Beata Imelda, de La Felguera. Trece centros educativos del Principado han participado en el certamen de Defensa.