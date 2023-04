El que fue presidente del PP de Valdés entre 2009 y 2017, Carlos Adaucto Iglesias, será el candidato a la Alcaldía del concejo por Suma Principado, partido escisión de Foro Asturias, en los próximos comicios municipales. Iglesias dejó la política de primera línea en 2019, siendo concejal en la oposición con el PP. "Suma Principado se puso en contacto conmigo y yo tengo ganas de trabajar por los vecinos", contó.

Iglesias aseguró además que el ejecutivo local, en manos del PSOE, "gobierna de espaldas a los vecinos". "En este mandato político no llegaron empresas nuevas y no se gestionaron bien los recursos humanos y materiales del concejo", señaló. El candidato de Suma Principado a la Alcaldía de Valdés apuntó que se debe recuperar el ferial de Otur o el proyecto del geoparque "Pizarras de Luarca", entre otros asuntos a los que el actual gobierno "no prestó atención". "Han estado cuatro años en precampaña", indicó y prometió, en caso de llegar al poder, bajar tasas e impuestos.

Carlos Adaucto Iglesias, entonces del PP; fue edil de Economía, Hacienda y Nuevas Tecnologías entre 2011 y 2013 y tiene una dilatada trayectoria política. Se convirtió en presidente del PP en 2009 tras un congreso que lo enfrentó con Gonzalo García Parrondo, candidato del PP a la Alcaldía de Valdés en 2007 y concejal de Obras siendo de la Unión Renovadora Asturiana (URAS) entre 2003 y 2007. Pasado aquel congreso, en las elecciones de 2011 la lista liderada por Carlos Adaucto Iglesias logró tres concejales (1.435 votos y el 18,95% de los votantes). Entonces el PP firmó un pacto de gobierno con Foro Asturias y URAS que convirtió al candidato de Foro Asturias, José Modesto Vallejo, en Alcalde de Valdés. El gobierno tricolor no sobrevivió a la moción de censura firmada por el PSOE, URAS e IU a mitad de mandato. De nuevo como candidato del PP a la Alcaldía, en la cita electoral de 2015 Carlos Adaucto Iglesias obtuvo tres concejales con los 972 votos que lograron los populares, el 15,85 por ciento de los emitidos.