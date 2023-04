La fatalidad del vecino de Cangas del Narcea que murió en su tractor: volcó cuando iba a aparcarlo en un sitio "por el que pasó mil veces"

“Era muy trabajador y muy buena persona”. Así hablan en el pequeño pueblo cangués de Saburcio de José Manuel Fernández García, conocido también por el apodo minero de “El Canario”, fallecido este lunes tras sufrir un accidente con su tractor justo delante de la puerta de su casa. Vecinos y familiares no acaban de explicarse qué pudo suceder para que Fernández perdiera el control del vehículo, que acabó volcando tras impactar contra un coche aparcado en la zona.

Durante la mañana de este martes, antes de que la capilla ardiente se abriera en el tanatorio de Cangas del Narcea, familiares, vecinos y amigos se acercaban a casa Carabinero, en Saburcio, para arropar a la viuda. Al llegar ante la casa, nadie podía evitar preguntarse cómo podía haberse producido el vuelco del tractor. “Estamos en shock, parece imposible que ahí pudiera volcar. Además, él ha pasado por ahí miles de veces", aseguró un allegado.

El suceso se produjo en el camino que bordea la casa por la parte superior, que da al garaje. De hecho, José Manuel Fernández García se disponía a aparcar el tractor, después de haber estado llevando abono a una finca situada cerca del río. El camino presenta cierta pendiente y se cree que a la mitad, más o menos, el tractor, por causas que se desconocen, comenzó a dar marcha atrás. Una parte llegó a salirse del camino, chocando con un coche que estaba aparcado a la entrada de casa a un nivel inferior que el camino, por lo que el impacto fue con la parte superior del vehículo, rompiendo la ventanilla trasera y provocando un abollón en la puerta del turismo. En ese punto, el tractor volcó hacía el lado contrario al que estaba el coche aparcado, provocando el fallecimiento de Fernández, atrapado debajo de su vehículo agrícola.

La vecina de puerta del fallecido, que prefiere no dar su nombre, fue la primera en llegar al lugar de accidente. Escuchó un ruido raro y se acercó para ver si había pasado algo. Reconoce que por su cabeza ni había pasado que pudiera tratarse de un accidente grave. “Al ver el tractor volcado me puse a gritar pidiendo auxilio y empezaron a venir vecinos. Me puse muy nerviosa y no pude pegar ojo en toda la noche”, rememora la vecina, que, como todos, no se explica lo que pudo haber pasado.

Uno de los hermanos del fallecido, Julio Fernández, que también reside en Saburcio, asegura que no pueden descartar que sufriera una indisposición, a la espera de conocer los resultados de la autopsia. Él estaba de cumpleaños el lunes. “Acababa de llamarme la mujer de José Manuel para felicitarme y se cortó. La volví a llamar y ya no me cogió el teléfono. Al poco tiempo vi pasar a la Guardia Civil y una ambulancia. Volví a llamarla y nada. Así que subí al pueblo y me encontré con el accidente”, recuerda. Asegura que se sintió "impotente" al "verlo allí, sin poder hacer nada, ni sacarlo de debajo del tractor". José Manuel Fernández era más que su hermano para él. "Para mí fue un padre, el hermano mayor que nos ayudó a todos. Ante cualquier problema siempre estuvo ahí y nos sacó adelante como un padre", subrayó.

José Manuel Fernández se dedicó a la minería. Fue picador durante 33 años en la mina de Monasterio de Hermo, en Coto Minero del Narcea. Además, en casa siempre tuvo algo de ganado. Ahora, un par de vacas y ovejas. También continuaba practicando la afición a la caza.

Tenía dos hijos, pero en Saburcio solo vivían él y su mujer. Las vecinas lograron evitar que ella se encontrara con el fatal desenlace sufrido por su marido, llevándola por la parte de atrás de la casa hasta la vivienda contigua.

Saburcio es un pueblo "muy unido", recalcan los vecinos, que aseguran que Fernández era "muy buena persona". "Solo podemos contar cosas buenas de él", recalcán.

El pasado mes de octubre la familia había sufrido un susto, que al final solo se quedó en eso. En esa ocasión se trató de un incendio que afectó a la leña que tenían apilada en el exterior y subió al tejado de la casa, pero gracias a la rápida actuación de los vecinos y de tener bocas riego en el pueblo, la cosa no fue a más.

Hoy, miércoles, se celebrará el funeral en la iglesia parroquial de Cibuyo, a las cinco de la tarde.