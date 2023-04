Maria Bueno (Luarca, 1981) recoge el testigo de Carlos López al frente de la lista electoral del PP de Valdés. Técnico superior en animación sociocultural y en cuidados auxiliares de enfermería, fue auxiliar de vuelo durante quince años, estudiante de Trabajo Social y opositora. Advierte de que su partido en Valdés "está fuerte como un roble".

-¿Qué le motivó a dar el paso?

-Ver como Asturias y Valdés viven un retroceso económico y poblacional. Es motivo suficiente para dar este este paso y poder cambiar el ritmo decadente al cual estamos sometidos. Voy a quedarme en mi tierra y trabajaré para que los valdesanos puedan hacer lo mismo.

-¿Qué tiene de bueno y qué de malo esta decisión que ha tomado?

-Todo son cosas positivas. Creo no hay mayor orgullo que trabajar por y para los vecinos.

-¿Tiene salud el PP de Valdés?

-Está como un roble, sano y fuerte, con un gran equipo detrás que trabaja por un cambio muy necesario para nuestro concejo. Es un equipo unido, en constante evolución y eso se nota.

-¿Qué visión tiene del concejo?

-Mi visión del concejo es realista. Veo que los jóvenes se tienen que ir para poder trabajar, que la zona rural está abandonada y cómo se gestiona el dinero del contribuyente sin control alguno.

-Dígame qué sería lo primero que haría si llega a ser alcaldesa.

-Hay muchas cosas que hacer en Valdés. Una medida sencilla pero de importancia, por ética, sería eliminar las multas del foto-rojo. Los valdesanos no pueden pagar una gestión poco acertada del Consistorio.

-¿Cuáles son sus propuestas irrenunciables?

-No se dejará perder ni un solo euro de los presupuestos públicos, se ejecutarán en tiempo y forma, y haremos de Valdés un motor económico y referente en la comarca. No se perderá ninguna subvención pública que revierta en la evolución positiva del concejo, como las ayudas para la limpieza de las fajas forestales o para mujeres rurales… Hay un largo etcétera que durante este mandato se han dejado pasar y que revertirían de manera muy positiva tanto en la economía como el emprendimiento dentro del concejo.

-¿Estaría dispuesta a pactar con otras fuerzas?

-El Partido Popular sale a ganar. Hablar de pactos a estas alturas es prematuro.

-¿Qué falta en la comarca?

-Ya no es lo que le falta, que también, es que lo poco que tenemos no lo cuidan, véase el caso del hospital de Jarrio que se está convirtiendo en un centro ambulatorio.

-¿Cree que en el futuro hay que tener visión comarcal?

-Sí, por supuesto, no sólo para responder a las necesidades de formación, empleo, industria o de la zona rural, sino porque la zona occidental tiene su propia identidad que nos distingue de otras y hay que tratarla con el respeto que se merece.

-Carlos López dice adiós a la política de primera línea. ¿Cómo valora su paso por la oposición?

-Carlos Lopez no abandona la política. Me acompañará en esta andadura. Sólo tengo buenas palabras para él, es un tipo trabajador y honrado. No concibo el Partido Popular de Valdés sin su figura.