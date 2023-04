A Enol Martínez, luarqués de once años, no le convence el tipo de música que escuchan los jóvenes de su generación. Aunque confiesa que su cantante favorito es Manu Chao, se decantó por “Barco a Venus”, una canción que el grupo Mecano lanzó en 1983, para convencer a los profesionales de la Escuela Internacional de Músicos de su idoneidad para formar parte de Ánima Voices. Será el primer coro infantil de esta prestigiosa entidad con sede en Londres, tendrá un formato novedoso y su centro de operaciones estará el Cine Fantasio, de Navia. Los participantes en las primeras audiciones para la selección de los integrantes de la formación se confesaron nerviosos y emocionados con esta oportunidad.

Al frente del proyecto está el músico valdesano Álvaro González, representante de la institución en España. Se muestra muy satisfecho con la acogida que está teniendo la propuesta ya que en la primera audición han contado con unos treinta candidatos. “Estamos muy contentos porque nos contactó mucha gente pidiéndonos otra fecha porque no estaban disponibles hoy (por el sábado)”, señala González, que confía en que el coro pueda echar a andar en unos meses. Primero deben seleccionar a un grupo de entre treinta y cuarenta jóvenes que estén en la horquilla de edad de ocho a catorce años.

El músico está convencido de que es una “buena oportunidad” para los más pequeños de la comarca, aunque también la iniciativa ha generado interés en el centro de Asturias y el Oriente de Galicia. Explica Álvaro González que, aunque existen otros coros infantiles en España y “con mucho nivel”, están centrados en ensayar un repertorio y actuar. Su propuesta quiere dar un paso más allá, seguir parámetros profesionales y potenciar el aspecto multimedia. “El coro no solo se centra en la voz sino también en la imagen, la iluminación, presencia en el escenario y también coreografía, se va a potenciar el aspecto multimedia”, señala González, que aplaude la idoneidad del Cine Fantasio de cara a planificar los ensayos y las grabaciones profesionales, que tienen en mente.

La primera voz que sonó este sábado en el Fantasio fue la de Ana Pérez, vecina de Puerto de Vega (Navia). A sus nueve años sorprendió con su desparpajo: “A mi me gusta mucho cantar desde pequeña y también hacer teatro y actuar. Me gusta mucho participar en lo que pueda”. La pequeña, que entonó la canción “Qué hay más allá” de la película Vaiana, se confesó nerviosa, pero también “ilusionada” con participar en este proyecto.

Cuenta la madre de Ana, Milagros Fernández, que la pequeña siente pasión por la música desde pequeña y considera una buena oportunidad para ella entrar a formar parte de “Ánima Voices”. “El proyecto es una maravilla y es una suerte que se vaya a llevar a cabo en un pueblo y en una pequeña comarca como esta. Considero que es una gran oportunidad para los niños de la zona porque es un proyecto muy creativo y original, algo diferente”, añade mientras espera a que su hija termine la audición.

El siguiente en la lista fue Enol Martínez quien explicó que cuando Álvaro, quien le da clases de guitarra, le propuso participar no se lo pensó dos veces. “Me gustaría entrar. Me gusta mucho viajar y también es una oportunidad para cantar y conocer gente”, explicó el pequeño, alumno de sexto de Primaria. Desde Puerto de Vega también se desplazaron Martín Fernández, de 12 años, e Irene González, de 13 años. A los dos les parece una iniciativa “interesante” y confían en tener suerte y poder engrosar las filas del nuevo coro. “Me haría ilusión y creo que es una buena oportunidad”, señala Martín, que apostó por “Hey Jude” de Los Beatles. El responsable del coro deja claro que para ser elegido lo fundamental es "tener interés", pero también "cierta experiencia y talento musical".

El casting se prolongó durante toda la jornada. Cada candidato debía responder a unas breves preguntas y entonar una canción seleccionada por ellos mismos. “El orden lo elegirán ellos porque es importante que tengan esa capacidad de decisión. Vamos a intentar que el proceso sea agradable y disfruten de él. La Escuela Internacional de Músicos quiere que la música sea algo para divertirse y no un proceso que muchas veces puede llegar a ser traumático”, defiende Álvaro González quien cuenta ya los días para poner en marcha este proyecto tan singular en su casa asturiana.