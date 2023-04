La alcaldesa de Tapia, la socialista Ana Vigón, prestó declaración este miércoles en el juzgado de Castropol en relación a la denuncia presentada por un particular por presuntas irregularidades en la adjudicación del albergue municipal de peregrinos. Vigón, acompañada por el abogado Luis Tuero, defendió su inocencia y la legalidad del proceso: "Todas las actuaciones que se hicieron en este expediente están avaladas por informes de secretaría- intervención y esto es una venganza, sobre todo, por el momento en que estamos, previo a unas elecciones".

La regidora prestó declaración durante aproximadamente una hora ante la jueza de Castropol, antes de defender ante los medios que si no dio antes explicaciones fue "por respeto al proceso". Se refiere a una denuncia por presunta prevaricación que cursó un particular al entender que la gestión del servicio del albergue se hizo sin todas las garantías y beneficiando a una persona en concreto. Sin embargo, Vigón indicó ante la juez que el contrato inicial de 2018 se hizo conforme a la ley, así como los prórrogas concedidas posteriormente. De igual modo, considera legal el contrato menor que se sacó en verano de 2022 para que el albergue no estuviera cerrado en pleno Año Santo.

"Siempre he sido muy rigurosa en mi trabajo, no solo con el expediente del albergue. Hemos respondido a todas las preguntas que su señoría nos ha hecho y creemos que con eso todo va a quedar aclarado y esperamos que se resuelva favorablemente", apuntó Vigón, quien confesó estar "totalmente tranquila" pese al proceso judicial abierto.

Por su parte, su abogado hizo hincapié en la existencia de dos aspectos importantes. Por un lado, el de orden jurídico: "Absolutamente todas las resoluciones dictadas por la Alcaldesa han sido avaladas previamente con informes favorables de los órganos técnicos y jurídicos del ayuntamiento. Por lo tanto, hay una legalidad absolutamente reforzada, todo se hizo conforme a la legalidad", afirmó. El segundo aspecto es de índole política. En este sentido, Luis Tuero se refirió al Plan de Sostenibilidad turística de Tapia que logró el Consistorio con un montante de 1,6 millones y que está centrado en la difusión del Camino de Santiago. Es plan, añadió el abogado, incluye mejoras para el albergue que ha estado cerrado un tiempo a la espera de poder ejecutar las obras programadas.