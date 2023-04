Puerto de Vega se viste de fiesta de Las Telayas para el rodaje de la nueva serie de Netflix: "Es muy emocionante"

Puerto de Vega luce como si fuera el mes de septiembre en las fiestas de Nuestra Señora de la Atalaya. La localidad marinera de Navia está inmersa en el rodaje del director catalán Oriol Paulo para Netflix y, por ello, se ha engalanado con guirnaldas y ambiente festivo para recrear las escenas de la serie como si fuera la víspera del día 8. Un despliegue del séptimo arte en las inmediaciones del puerto que generó gran expectación entre los vecinos y curiosos que se acercaron para ver en primera fila cómo es el mundo del cine. Otros muchos estaban haciendo de extras.

"Estamos viendo cómo nos engaña el cine porque sabíamos que nos engañan mucho pero ahora lo estamos viviendo tal cual. Lo que parece que es, no es y seguro que luego no vamos a reconocer mucho de lo que hay aquí", comentó María Pérez mientras disfrutaba del "ambientillo" desde una posición privilegiada en la calle del Muelle. "Estamos muy contentos de que nos hayan elegido para el rodaje", añadió orgullosa.

El nuevo trabajo de Oriol Paul, director de "Los renglones torcidos de Dios", se ambienta en la novela "La última noche de Tremore Beach", de Mikel Santiago, y a buen seguro que contará con una fiesta y cabezudos en sus imágenes. Estos personajes de las fiestas de Las Telayas fueron este miércoles protagonistas durante las grabaciones en el interior de la rula de Puerto de Vega. Un edificio de 1928 que es patrimonio industrial de Asturias.

"Básicamente lo que nos mandaron fue ponernos por los alrededores de la rula para recrear cómo si estuviéramos saliendo el día de los cabezudos en las fiestas", explicó Saray González, una de las vecinas del pueblo que participa como extra en el rodaje en pleno descanso mientras sujeta el globo que le han dado como atrezzo. Y la experiencia está siendo muy buena "y muy emocionante", dice otra de las participantes locales, Carlota García.

Estuvieron haciendo de actrices por un día y les encanta. Además, los vecinos de Puerto de Vega que trabajan en la producción están alucinados con el ritmo y la organización que tiene el equipo cinematográfico, que tiene "tomado" el puerto con la colaboración de Policía Local y Guardia Civil para regular el paso de vehículos. También los miembros del rodaje dan aviso a los transeúntes de abandonar la zona porque comienza la acción.

"Lo que ves tan fluido en el ensayo pero luego realmente es una locura con muchos cortes", comentó Edgar Méjica, otro de los vecinos que hicieron de extra. "A mí me pareció mucho menos de lo que pensaba", añadió Iria Martínez, entusiasmada con la jornada cinematográfica y animada a meterse en el mundo del séptimo arte: "Me llama, me gustaría currar de algo guay pero detrás de las cámaras, me mola el tema audiovisual y es una pasada ver cómo se mueven las cámaras, cómo siguen al personaje", comentó.

Casi toda la actividad estaba en la lonja de pescados pero también se veía movimiento del equipo, con vehículos con las cámaras incorporadas, en la cuesta de El Baluarte. "Están arriba y abajo, algo están probando", señaló Eduardo Herrero, uno de los curiosos que acudieron a Puerto de Vega para disfrutar de un día de rodaje "y a ver si podemos ver a los actores y actrices", agregó ilusionado.

El rodaje de Netflix tiene a vecinos y visitantes entusiasmados con todos los entresijos de la cinematografía. Y, además, muy obedientes a todas las indicaciones del equipo para desalojar zonas y evitar así un gazapo en las secuencias. Una grabación que marcha con mucha discreción y con el puerto marinero decorado como si fueran Las Telayas.