Al pintor castropolense José Manuel Núñez Arias le pusieron el reto de dejar su huella en un lienzo con forma de Castropol y él no dudó en reflejar la ría del Eo que tantas veces le ha servido de inspiración. En realidad, plasmó lo que sería el fondo del estuario visto desde una cima cercana, como la de Miou, en Vegadeo. Y mientras aplicaba capas de pintura no dejó de conversar con el grupo de estudiantes del instituto Elisa y Luis Villamil que seguían, encandilados, su trabajo. Núñez fue uno de los siete artistas invitados por el Foro Comunicación y Escuela a la jornada "Arte y medio rural", en la que se puso de manifiesto la importancia del arte y se reivindicó su mayor presencia en el sistema educativo.

Junto a Núñez Arias participaron Luis Fega, Herminio, Mónica Dixon y Natalia Pastor. Un problema de salud impidió a Manuel García Linares acudir a Vegadeo, pero intervino por videoconferencia, y también provocó la baja en el último momento del pintor Miguel Galano. Con todo, la jornada fue un éxito, tanto el taller con los artistas celebrado en el centro como la posterior inauguración de la exposición "Interpretando a nuestros artistas". Esta muestra incluye, a modo de homenaje, los trabajos que los alumnos realizaron basándose en la obra de los siete artistas elegidos. Estas obras se podrán visitar en la casa de cultura de Vegadeo durante los próximos quince días.

La profesora Lulas Somoza explica que en esta aventura participan 49 alumnos de los talleres de pintura y grabado, así como los que cursan la materia de imagen y sonido. Llevan meses enrolados en el proyecto, que incluyó un trabajo previo de documentación y estudio de los siete artistas. A partir de ahí, cada estudiante hizo al menos una interpretación de algún cuadro o pieza del autor elegido.

Por otro lado, y ya que la iniciativa se integra también en el Proyecto Educativo de Comarca, se planteó una actividad creativa que estuviera vinculada a la comarca Oscos-Eo. Fue entonces cuando se decidió crear un puzle de madera formado por siete piezas (una por cada concejo de la comarca) y que cada una estuviera decorada por un artista. Los alumnos divididos en grupos de siete iniciaron las obras y las terminaron este jueves los propios artistas. Por cierto, que el puzle comarcal de madera mide casi dos metros de alto y es obra del carpintero local Carlos Carbajales, que es padre de un alumno del centro y se prestó a colaborar. Cuando la obra esté rematada se expondrá de forma permanente en un lugar visible del instituto.

"La nueva ley de Educación da mucha importancia a las situaciones de aprendizaje y esta iniciativa es un auténtico ejemplo de una situación de aprendizaje, primero de todo porque los alumnos tienen autonomía y son los protagonistas. Además, se trabaja con otros departamentos y en equipo, y se crea un producto que va a disfrutar toda la comunidad educativa", señala, orgullosa, Somoza. La propuesta recibió el aplauso de todos los artistas que consideran sobresaliente la labor del instituto Elisa y Luis Villamil. "No conozca ni un instituto en España que tenga esta cantidad de arte a la vista de los estudiantes, es una idea buenísima. El arte nunca estuvo bien considerado y esto me sorprende", señaló Luis Fega, natural de Vegadeo.

Por su parte Mónica Dixon no dejó de repetir a los estudiantes que son unos "privilegiados" por disfrutar de oportunidades como la vivida este jueves. "Esto no pasa en todos los centros y hay que dar la enhorabuena al instituto por lo que están ofreciendo. Es un orgullo participar en una experiencia maravillosa y emocionante", apuntó. Además, la artista, que recientemente ha expuesto su obra en la sala As Quintas de El Franco, reivindicó la importancia de abrirse al arte y desarrollar el lado más creativo de las personas: "La cultura y el arte es muy necesaria, te permite cuestionarte cosas de la vida".

Para Natalia Pastor, artista natural de Pola de Laviana, el proyecto planteado por el instituto veigueño es "maravilloso" y lamentó "la carencia tremenda" del arte en las escuelas, donde los niños acaban "teniendo la idea de que es como hacer manualidades". Considera Pastor que debe trabajarse su disfrute, "ya que es un medio de expresión al que no hay que tener miedo". Precisamente ese fue su consejo para el grupo de jóvenes con los que trabajó con la pieza del puzle dedicada a Taramundi: que pierdan el miedo y que, del mismo modo que cualquier persona puede "practicar deporte aunque no sea un deportista de élite", también deben ver el arte como una pata más de una enseñanza integral.

A los estudiantes que se inclinan por una carrera artística, los invitados también les dieron algunos consejos. Fega apuntó como importante "que se esfuercen, sean inquietos y vean arte", mientras que Herminio les animó a trabajar con lo que tengan más a mano, sin miedo. "Mi teoría es que el que tiene de todo no tiene de nada. No hay que acoquinarse, si no puedes de una forma, busca otro camino", señaló el reconocido escultor de La Caridad. El tinetense Manolo Linares intervino por videoconferencia, pero no dejó de dar buenos consejos a los siete estudiantes que se centraron en su obra. Les invitó a no perder ninguna oportunidad que se les presente en el camino.