La candidatura independiente a la Alcaldía de Castropol liderada por el actual Alcalde y exsocialista Francisco Javier Vinjoy ya tiene todas las caras. La agrupación de electores Castropol Avante hizo la presentación de los integrantes de la lista en un comedido acto celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento castropolense. Está integrada por los seis concejales del actual gobierno, además de por personas "muy vinculadas y con mucho arraigo" en el concejo como es el caso Ana María Fernández, de Barres, según puso de ejemplo el propio Vinjoy.

"Realmente está formada por todos los que formamos estos años el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento", admite el regidor. "Estamos animados; hemos pasado un tiempo difícil, pero queremos poner en valor todo lo que hemos hecho este mandato político, que ha sido mucho; trabajamos salvajemente teniendo en cuenta que pasamos una pandemia", añadió.

Vinjoy, que estuvo afiliado al PSOE durante dos décadas, fue también secretario de organización y vocal de la agrupación socialista de Castropol durante los mandatos políticos de José Ángel Pérez. Se va del PSOE desencantado, tras perder por un voto en unas discutidas elecciones primarias contra Arturo Álvarez (ahora candidato a la Alcaldía por el PSOE),. Alega que hubo "trampas", que los integrantes de la candidatura de Arturo Álvarez "fueron a saco" contra el gobierno local y que no se tuvo en cuenta un principio no escrito por el que se regía la agrupación socialista de Castropol. "Ni las personas que estamos en la lista de Castropol Avante ni yo consideramos aceptable que no se haya respetado un principio que mantuvimos vivo los socialistas de Castropol desde el inicio de la Democracia, es decir, que el alcalde optara a la reelección si había cumplido con los compromisos del mandato, como es mi caso", valora el todavía Alcalde. Así las cosas, ni la decisión del Comité de Garantías de la dirección nacional del PSOE de volver a celebrar las elecciones primarias contuvo el desconteto.

Forman parte de la lista, por orden, Francisco Javier Vinjoy Vales, Miriam Moya Villar, Julio Martínez Prieto, Ana María Fernández Fernández, José Antonio Rodríguez Martínez, Thais Eineberholm García, Jesús Antonio Fernández Castaño, María Isabel Expósito García, Domingo José María Martínez Díaz, Josefina González Fernández, Jesús Constantino Fernández Bedia, Elisa María Martínez Prieto, José María Lenderrozos Díaz, Milagros Amor Carracedo e Hilario Pérez Villares. En la lista están representadas todas las parroquias de Castropol, avanza Vinjoy, quien recuerda el simbolismo del logo de la primera agrupación de electores independiente que nace en Castropol: las nueve manos representan las nueve parroquias: "Ofrecemos la oportunidad de hacerlas trabajar juntas para que Castropol Avante".