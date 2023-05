El Ayuntamiento de Cangas del Narcea mantendrá el viernes una reunión con la empresa que lleva el servicio de ayuda a domicilio, Sénior Servicios Integrales y con la representación sindical de las trabajadoras para iniciar una negociación que permita alcanzar un acuerdo de mantenimiento del servicio hasta que la nueva contratación del servicio se realice. La empresa comunicó al Ayuntamiento su intención de no prorrogar el contrato y a sus trabajadoras la presentación de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

Según el Ayuntamiento, recibieron en abril la comunicación de la empresa, que lleva dos años prestando el servicio de ayuda a domicilio y tenía derecho a prorrogar por dos años más de forma anual, su decisión de no continuar con el contrato. “Es lógico que no quieran prorrogar porque hay una actualización salarial que tienen que hacer a las trabajadoras fruto de un nuevo convenio salarial que entró en vigor a principios de año”, explica el alcalde José Víctor Rodríguez.

El contrato finaliza el 31 de mayo, pero el nuevo no estará listo, puesto que la licitación se hará pública en los próximos días y se calcula que el proceso hasta llegar a la contratación se puede alargar varios meses. La razón de que el trámite se dilate es que se trata de un contrato que supera el millón de euros anual y “se publica en el boletín de la Unión Europea, es un servicio grande que no se licita de un día para otro”, argumenta el regidor.

De este modo, el Ayuntamiento aspira a que puedan llegar a un acuerdo con la empresa para que se cubra el tiempo que pase entre la finalización del contrato y la nueva adjudicación. Además, el alcalde asegura que no puede haber destrucción de empleo en este servicio “porque no se va a reducir, en Cangas vamos asumiendo cada años a más usuarios, porque cada vez la población está más envejecida y no ponemos un límite como en otros Ayuntamientos, lo que supone que sigan aumentando los usuarios y también las empleadas”.

Mientras tanto, las trabajadoras de ayuda a domicilio están viviendo estos momentos con preocupación ante lo que pueda pasar hasta que haya un nuevo contrato. El próximo 9 de mayo tendrán la primera reunión para la negociación del ERTE y no solo temen por sus puestos de trabajo, también lo hacen por los usuarios. Recuerdan que no pueden permitirse quedarse sin servicio, ya que la ayuda a domicilio es lo que les permite poder permanecer en sus casas.

Por su parte, José Luis Fontaniella, portavoz y candidato del PP cangués, hace responsable de esta situación “a la falta de gestión” del equipo de gobierno, en concreto del departamento de Servicios Sociales que lleva la actual candidata socialista a la alcaldía, Carmen López. “El Ayuntamiento debería haber sacado a concurso el servicio en enero, teniendo en cuenta que se han actualizado los costes salariales de los empleados, la administración pública debería actualizar el pago a la empresa y licitar con los precios de 2023, pero una vez más no ha cumplido”, expone Fontaniella, quien lamenta que “por falta del trámite administrativo se lleve a 44 empleadas al ERTE”.