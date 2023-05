Casi cincuenta alumnos de cinco centros de enseñanza Secundaria del Noroccidente comenzarán el lunes una aventura "fascinante" para descubrir los secretos de uno de los espacios investigadores más punteros de España: el Laboratorio Subterráneo de Canfranc, en Huesca. El proyecto es una iniciativa del Foro Comunicación y Escuela, que promueve instituto Elisa y Luis Villamil, y es posible gracias al patrocinio de la empresa láctea Reny Picot, con sede en Navia. "Estamos ante una iniciativa pionera en la educación asturiana que, claramente, es una de las actividades más relevantes de la historia del Foro", señala el coordinador de este proyecto educativo veigueño, el docente Luis Felipe Fernández.

Los alumnos participantes, que estudian en los institutos Elisa y Luis Villamil (Vegadeo), Marqués de Casariego (Tapia), Carlos Bousoño (Boal), Galileo Galilei (Navia) y Carmen y Severo Ochoa (Luarca), no solo se adentrarán en este prestigioso laboratorio ubicado a ochocientos metros bajo tierra, en el Pirineo aragonés, sino que podrán desarrollar su propio trabajo de investigación. "Se ha diseñado un trabajo de investigación adaptado a las edades de los alumnos, que tienen entre 13 y 14 años, con el objetivo de despertar en ellos una futura vocación científica", señala el coordinador del Foro, firme convencido de la importancia de brindar oportunidades únicas en su formación a los jóvenes que viven y estudian en el entorno rural.

No solo subraya la envergadura de esta iniciativa diseñada a la carta para estos jóvenes de la zona rural, sino que destaca la importancia de crear una red educativa entre los centros del Occidente. "Uno de los objetivos del Foro es crear una red educativa en la comarca, que permita la interrelación de los centros, de los profesores y de los alumnos. Se trata de hacer territorio a través de la educación", añade Fernández, quien destaca el papel capital que la empresa Reny Picot juega. "Es posible gracias a una empresa cuyo presidente es una persona ejemplar, con una visión humanista de la empresa, que se plantea devolver a la sociedad una parte de los beneficios que consigue", señala.

El presidente de Reny Picot, el industrial Francisco Rodríguez, deja claro que el patrocinio de este viaje educativo "no tiene más sentido que el de prestar la debida atención a la formación de nuestros jóvenes". En este sentido, se muestra muy comprometido con la labor que desarrolla el Foro "en lo que se refiere a la formación de alumnos de esta zona del Occidente de Asturias". Los cinco centros participantes agradecen enormemente la apuesta del industrial por la educación. "Su compromiso con la comarca es de agradecer", señala la profesora del instituto Galileo Galilei, María Miranda.

Miranda, que imparte Física y Química en el centro naviego, califica de "oportunidad única" esta experiencia. Con ella coinciden los otros cuatro profesores que acompañarán a los estudiantes y que coinciden en que el viaje es "un lujo" tanto para alumnos como para los propios docentes. "El proyecto es brillante, de alabar, yo estoy tan emocionada como los chavales. Conocer este laboratorio de la mano de su director es una oportunidad increíble", añade Miranda, que espera que el proyecto sirva para despertar vocaciones científicas, especialmente en las niñas. Precisamente se escogió a alumnos de segundo de la ESO porque, resume Miranda, "no tienen la mente tan dividida entre Ciencias y Humanidades, son más esponjas".

El Laboratorio Subterráneo de Canfranc es la segunda instalación subterránea más grande de Europa y está capitaneado por el veigueño Carlos Peña, que ya el pasado año ofreció una conferencia en Vegadeo en el marco del Foro Comunicación y Escuela. Expuso entonces la importancia de despertar la curiosidad científica de los más pequeños y defendió que la ciencia "es divertida, una aventura". Eso mismo vivirá la próxima semana la delegación del Occidente, que se adentrará en este centro tan singular donde científicos de once países buscan desentrañar los secretos del Universo.

"Los chavales están muy ilusionados y nerviosos. Hemos estado trabajando con ellos en lo que van a ver, pero no deja de ser ir a un laboratorio de primer nivel. Están expectantes porque es una oportunidad muy novedosa y los profes igual porque esto es algo que no te pasa todos los días. Sé lo que es el trabajo con neutrinos en la teoría, pero no lo ves de cerca de manera habitual", apunta Sergio García, docente de Física y Química en el instituto valdesano. Los de Luarca llevan ventaja en materia científica pues la suya no deja de ser la casa de científicos como Severo Ochoa o Margarita Salas, con lo que el centro tiene una apuesta decidida por la ciencia. "Yo siempre les digo a los alumnos que si hubo un Severo o una Margarita puede haber otro y que, es cuestión de tiempo, pero alguno aparecerá. Experiencias como esta van a ayudar", añade García, que está convencido en que los chavales volverán a casa "con una motivación extra".

A Isabel Alagón, docente de Física y Química en Tapia y aragonesa de origen, le parece "casi un sueño" la oportunidad de adentrarse durante cinco días en este laboratorio "puntero". "Que el instituto de Vegadeo haya decidido compartir este proyecto con otros cuatro centros es un acto de generosidad del que estamos muy agradecidos. El proyecto es un lujo y los chavales están muy contentos, aunque nerviosos", añade la docente. Coincide con ella su colega Pilar Fernández, docente en Vegadeo: "Es un proyecto fascinante, muy interesante porque vamos a un laboratorio de mucho prestigio", precisa, al tiempo que lamenta que este tipo de iniciativas no cuenten con financiación pública. En este sentido, agradece el gesto de la empresa patrocinadora.

Los chavales fueron elegidos por sorteo en la mayor parte de los centros, sin embargo, en el Carlos Bousoño, de Boal, al tener una matrícula más baja, fue posible "que fueran los que querían ir". En este caso, le toca a la docente de gallego-asturiano Carmen Siñeriz acompañar a los estudiantes, que están "muy emocionados y con muchas ganas". Considera Siñeriz, coincidiendo con sus colegas, que es una "una oportunidad única".

La delegación occidental saldrá con rumbo a Canfranc el lunes y, en torno a las seis de la tarde, pisarán por primera vez las instalaciones del laboratorio. El martes a primera hora de la mañana comenzarán a trabajar en el laboratorio, aprendiendo sobre radioactividad natural y rayos cósmicos. Además del trabajo científico habrá tiempo para conocer la zona, pues está planificada una excursión cultural a Jaca que se celebrará la tarde del miércoles. El viernes, tras presentar el jueves el resultado de sus investigaciones, terminará su periplo aragonés con la recepción en el Ayuntamiento de Canfranc.