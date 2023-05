Silvia Méndez regresó a la alcaldía del Ayuntamiento de Ibias el pasado 23 de diciembre gracias a una moción de censura en la que los socialistas contaron con el apoyo de la edil de Nós por Ibias, Henar Martín. Méndez había entrado en política en 2015 como candidata del PSOE en Ibias, logrando gobernar con el apoyo de Foro Asturias. En las elecciones de 2019 consiguió que el PSOE fuera la lista más votada sumando cuatro concejales, pero entonces no tuvo apoyos para gobernar. Licenciada en Derecho, en este tiempo en la oposición estaba preparándose el máster de procuradora. Además, la secretaria general del PSOE de Ibias desde 2018, volverá a ser la candidata socialista a la alcaldía.

-¿Cómo se han encontrado el Ayuntamiento?

-Había una absoluta paralización y nos hemos encontrado cosas que nos han dejado atónitos. Tenemos un proyecto de parque acuático presentado a las subvenciones Leader para hacer este año que supone una inversión de 89.000 euros y la ayuda solo cubre la mitad del coste, algo que este Ayuntamiento no puede afrontar, así que tenemos que modificar ese proyecto para que no suponga generar una deuda para los ibienses. Otro de los proyectos que nos encontramos es la creación de un gimnasio en San Antolín con una inversión de 450.000 euros financiada por los Fondos Mineros, pero el proyecto no incluye la dotación interior de maquinaria deportiva, es un gimnasio vacío y se estima que para ponerlo en funcionamiento necesitaríamos entre 60.000 o 70.000 euros, cosa que tampoco puede afrontar este Ayuntamiento. Es muy complicado para un Ayuntamiento como Ibias, con pocos recursos, realizar obras de esta categoría. Además, nos encontramos con que se ha gastado el millón y medio del remanente de tesorería, solo quedan 1.700 euros.

-¿Por dónde han empezado a trabajar?

Retomándolo todo y partiendo desde cero. En estos meses hemos tenido que sacar los planes de empleo, fue lo primero que hicimos, cuando había ayuntamientos que ya lo estaban sacando en octubre. Ya tenemos trabajadora social, después de año y medio sin ella. También aprobamos unos nuevos presupuestos, llevábamos desde octubre de 2020 en prórroga presupuestaria.

-¿Qué inversión se recoge en el presupuesto?

Todo lo que hemos podido. Es un presupuesto de 1.669.000 y más de 1,4 millones son para afrontar gastos corrientes. Tenemos una inversión real de 208.000 euros y lo importante es que se destinan 65.000 euros a reparaciones en las vías de acceso a los núcleos de todo el municipio. Porque nos hemos encontrado que las pistas no están en condiciones, la mayoría están en un estado lamentable. Es una partida totalmente municipal y para crearla hemos bajado dietas y retribuciones de alcaldía. Nos hubiera gustado que fuese más porque vemos que hay necesidad de limpieza de cunetas. Aumentamos mucho también en gasto social, tenemos una tendencia obvia de gente mayor en el concejo, así que las necesidades aumentan y es nuestra principal preocupación, que los mayores tengan los servicios que necesitan. Además, incrementamos las subvenciones para las asociaciones del concejo porque están haciendo una labor importante y son un motor de generación de actividades para los vecinos.

-¿Cómo queda su sueldo en este nuevo presupuesto?

El de alcaldía baja en unos mil euros de unos 15.000 a 14.000 anuales y lo repartimos entre alcaldesa y la teniente de alcalde (Henar Martín, edil de Nós por Ibias) porque está en el pacto de gobierno, que está funcionando muy bien. Siempre hay alguien del equipo de gobierno en el Ayuntamiento, da igual el día de la semana. Además, la concejalía que lleva Henar Martín, Servicios Sociales, es muy importante en el municipio, porque hemos visto que en los dos últimos años no se han dado ayudas contra la pobreza infantil ni contra pobreza energética y en el último año ni siquiera las de emergencia social.

-Hacía referencia al proyecto del parque acuático subvencionado por el Leader. ¿Qué planes tienen para él?

-Nos toca ejecutarlo este año, pero son 89.000 euros, que con los problemas de inflación se puede disparar más y del proyecto presentado solo se subvenciona la mitad, 46.000 euros. Aquí no contamos con recursos para hacer frente a este gasto, así que vamos a hacer una modificación del proyecto para poder llevarlo a cabo sin que suponga un desembolso tan grande para el Ayuntamiento, porque ahora mismo no estamos para estos gastos, estamos pendientes de la residencia de mayores que tiene un problema con el aire acondicionado y el dinero es el que es, así que tenemos que priorizar. Así, lo que estamos haciendo es estudiar las posibilidades que hay para hacer una zona específica de baño infantil en la piscina municipal. Este año, nosotros solicitamos a las ayudas Leader la realización de un parque infantil en el poblado de Villares con una inversión de 40.000 euros y presentamos un proyecto de dotación de equipamiento para la protección contra incendios en los pueblos, para que puedan hacer una primera intervención mientras llegan los bomberos, valorado en 24.000 euros.

-¿Por qué critican el gasto del remanente de tesorería?

-Entendemos que hay prioridades y prioridades y en todos los plenos dijimos que tenía que quedar un dinero para emergencias y al final no quedó nada y nos obliga a trabajar con el presupuesto. El remanente se destinó a las carreteras de Santa Comba, Pelliceira, Marcellana y Valdebueyes, que irán comenzándose ahora. Nosotros solicitamos ayuda a la Consejería para llevar la dirección de obra porque no podemos gastar más. Cuando se llevan a cabo obras de esta magnitud hay que ser consciente de los costes que pueden aparecer después y en este caso no se tuvo en cuenta.

-¿Cree que cinco meses son suficientes para poner sello propio al mandato?

-Se trata de hacer cosas buenas para el municipio. Somos un conjunto de siglas que estamos trabajando a diario por sacar partido a la situación y que se hagan cosas en Ibias. Hemos sacado un presupuesto en un mes y medio, cuando no se ha hecho en casi tres años y es importantísimo para poder afrontar no solo el bacheo, estamos hablando de poder pagar la luz, de hacer la Fiesta del Vino, el certamen ganadero… Al final nos hubiera gustado que fuera antes o que incluso no se hubiera llegado a esta situación porque estuviera gobernando la lista más votada, pero este es el juego de la democracia. La moción era una posibilidad que se hizo real y la agrupación la apoyó.

-Es la candidata del PSOE. ¿Qué ideas tiene para los próximos cuatro años?

-Estamos trabajándolo todavía. Yo creo que sobre todo quedaron muchos flecos pendientes como la instalación del punto limpio en la zona de Luiña, que habíamos trabajado en él en el anterior mandato y ahora estamos buscándole ubicación, o la creación del centro rural de apoyo diurno, son cosas fundamentales. También nos centraremos en el poblado minero de Villares. Ya se nos cedieron los viales para que el acceso fuera público, ahora el terreno para el parque y la idea es que el poblado sea un pueblo más de los de Ibias, donde el Ayuntamiento pueda actuar para solucionar los problemas a los vecinos. El arreglo de carreteras, el turismo, el colegio… Son muchas cosas las que están por hacer.

-¿Quién le acompaña en la lista?

Repiten los concejales, porque se está trabajando muy bien y hay muchas ganas de seguir resolviendo cosas que se nos van a quedar en el tintero, porque no nos da tiempo. Así que esperamos volver a repetir para hacerlas, que es lo que queríamos, sacar proyectos adelante.