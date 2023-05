La Asociación Oviñana Turismo y Ocio, que agrupa a treinta y tres establecimientos turísticos de esa zona del concejo de Cudillero, reclama soluciones para el "desmadre" que se produce cada verano en el entorno del cabo Vidío. Los empresarios reclaman al Consistorio la gestión de un aparcamiento público para vehículos que evite los estacionamientos en la misma carretera de acceso al faro y ponga fin a la saturación de un entorno natural que cada año, sobre todo en verano, recibe más visitas.

"El que camina por la zona no puede disfrutar del paisaje porque los coches aparcan por la carretera y casi no hay sitio para circular o maniobrar", señalan los empresarios turísticos, que ven "urgente" una reordenación del espacio, creando un aparcamiento en la zona de inicio de la carretera que lleva al faro. Así lo pusieron de manifiesto en una rueda de prensa ofrecida este jueves para dar a conocer sus principales necesidades y con la vista puesta en que sus problemas lleguen a oídos de las fuerzas políticas que optan a la alcaldía de Cudillero. Reclaman, además, la creación de una mesa de trabajo donde se escuche al sector, así como estrategias de promoción específicas para otros rincones del concejo, que no están tan masificados como la reconocida capital del concejo.

"No queremos que el cabo Vidío se sature, porque nosotros tenemos claro que nuestra apuesta es la del turismo sostenible, pero llega el verano y se satura. Damos una imagen chabacana del destino y estamos igual año tras año, invadidos de vehículos", señala el presidente de "Oviñana, Turismo y Ocio", Alfonso Ruisánchez, que intervino acompañado de la vocal Mar Pérez. Ambos creen que hacen falta "soluciones" para esta zona y sugieren un modelo similar al de la playa de San Pedro, donde se creó una gran zona de aparcamiento que regula un colectivo. En este caso, invitan al Consistorio a negociar con dueños de terrenos del entorno del faro, ya sea a través del alquiler o de la compra de fincas, al no existir suelo público en la zona.

Por otro lado, tanto en la playa como en el cabo Vidío ven importante regular el turismo de autocaravanas pues "está en auge". Los empresarios turísticos consideran necesario habilitar un lugar específico para el estacionamiento, dotado de los servicios que requieren este tipo de vehículos.

"Oviñana Turismo y Ocio" reclama que tanto el entorno del cabo Vidío como la playa de San Pedro, dos de las joyas turísticas de su ámbito de actuación, deben estar "en inmejorable estado de revista durante todo el año, no solo durante el verano". En este sentido, hacen hincapié en la necesidad de que el Consistorio invierta más y con más periodicidad en el mantenimiento de la red de miradores y sendas, además de colocar carteles que inviten a respetar el medio ambiente. "Nosotros como asociación hacemos limpieza de sendas, pero las cuotas dan para lo que dan", opina Ruisánchez, quien augura el éxito que tendrá la nueva ruta que se está diseñando entre el cabo Vidío y el cabo Busto (Valdés).

Sobre la creación de una mesa de trabajo en la que participen el Ayuntamiento y las asociaciones del sector, los empresarios turísticos ven conveniente que se reúna al menos con carácter trimestral. "Conocemos de primera mano las necesidades del turista", señala Mar Pérez, al tiempo que reclama más información turística en los puntos claves del concejo, con datos "claros y concisos". Considera la vocal de "Oviñana turismo y ocio" que durante las últimas décadas se ha hecho una muy buena labor para posicionar a la villa de Cudillero como destino turístico, pero ahora debe hacerse lo mismo con el resto de rincones del municipio. "Sabemos que el turista visita primero Cudillero, pero hay épocas en las que está masificado y conviene desviar al visitante hacia otros puntos", señala Pérez.

"Oviñana Turismo y Ocio" también pide la elaboración de un inventario con los recursos turísticos del concejo, así como la señalización en la Autovía del Cantábrico de los recursos patrimoniales de Soto de Luiña. El colectivo reivindica su peso en el sector turístico del concejo al reunir un total de 343 plazas de alojamiento, lo que supone en torno al veinte por ciento de la capacidad de Cudillero.