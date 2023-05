La agente del Medio Natural Ana Cosmen y el periodista Javier Azcárate, los personajes creados por el periodista cangués Cristóbal Ruitiña, vuelven a embarcarse en la investigación de un asesinato en la novela “Berrea”. Se trata de la continuación de “Rececho”, título que inaugura lo que el autor pretende que sea una saga y que recibió el premio “Bellvei Negro” de novela negra en 2020.

Después de investigar la muerte del último empresario minero de la comarca en “Rececho”, en esta nueva entrega Ana Cosmen y Javier Azcárate tienen que volver a enfrentarse a un asesinato en Cangas del Narcea con la aparición del cadáver de una conocida empresaria de turismo rural del concejo en el monte, en plena época de berrea. Además, se da la circunstancia de que el macabro hallazgo sucede en un momento en el que Cangas del Narcea se queda totalmente aislado debido a la caída de fanas en sus principales vías de comunicación, por lo que nadie puede salir ni entrar del municipio.

“El detonante es la muerte de la empresaria turística y durante la investigación van apareciendo diferentes conflictos propios de una zona que está tratando de cambiar su estructura económica para pasar de lo industrial a lo turístico y al sector servicios, pero sin haber dejado todavía el campo atrás”, explica Ruitiña.

De este modo, a lo largo de la obra aparecen personajes como el ganadero, el sindicalista que aspira a que vuelvan a abrirse las minas, los ecologistas “el que tiene en cuenta la presencia de humanos en la zona y el que no lo entiende así”, matiza el autor, así como personas que se instalan en Cangas llegados de afuera sin haber vivido en una zona rural y los que viviendo toda la vida en el pueblo quieren irse.

“De lo que se trata es coger un conflicto que puede estar latente, como puede ser la pugna entre el turismo, la ganadería, el ecologismo y la industria extractiva y llevarlo al extremo, como es provocar una muerte, aparte incluyo algo tan familiar para nosotros en los últimos años como es la incomunicación por las fanas”, detalla y añade que piensa en sus novelas “como una distopía, no es lo que pasa hoy en día, pero es lo que podría pasar”.

Además de las tensiones fruto del cambio de modelo productivo, también incluye las derivadas del despoblamiento y de la pérdida de servicios públicos como puede ser el cierre de un instituto o el desmantelamiento de un hospital. No obstante, Ruitiña insiste en que sus novelas no tratan de presentar la zona rural o Cangas del Narcea en concreto como “un sitio del que hay que huir” sino que plantea “interrogarse a través de los personajes qué es lo que está pasando y tratar esos problemas y tensiones con cariño e intentando ser justos, no buscar buenos ni malos”.

De hecho, Cristóbal Ruitiña aspira a que sus novelas interesen a todo tipo de lectores, no solo a los de novela negra. Para él, el asesinato es el detonante que desata la acción “pero creo que me gusta más que estas novelas interesaran por la vida de los personajes y por la atmósfera que se crea, que es muy singular”.

En ello insistió en la primera presentación que realizó en Cangas del Narcea, en el marco de la Feria del Libro organizada por la librería Treito y el Ayuntamiento, el pasado 22 de abril. La próxima oportunidad de escuchar a Cristóbal Ruitiña hablar sobre su nueva novela será mañana, domingo, en la tercera Feria del Libro en el mundo rural de Navelgas (Tineo). Una cita que contará con presentaciones literarias desde las 12.00 hasta las 14.00 horas, además de puestos tanto de escritores como de editoriales mostrando sus libros.