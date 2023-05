La profesora y artista María Luz Rodríguez Somoza, más conocida como “Lulas”, es la nueva "Vegadense del año". El jurado de la vigésimo quinta edición del premio destaca "su implicación desinteresada en múltiples actividades de la vida sociocultural veigueña de los últimos años", así como que sea la autora de la escultura de la vaca "Silvallana", "imagen de Vegadeo dentro y fuera de la comarca", y su intento de mejorar "la vida de todos los vecinos y vecinas de Vegadeo con su labor artística" y su interés por "poner de manifiesto la importancia del arte y hacerlo accesible a toda la población"

La candidatura de "Lulas" fue presentada por la Asociación Medalla Milagrosa y por los particulares Isabel Oliveros Martínez, Inmaculada Cereceda Escalante y Luis Casteleiro Oliveros. "Me pilló de sorpresa", contó la agraciada. "Todo el mundo sabe que me voy a vivir a Oviedo y siento que me lo llevo todo de aquí: fui pregonera, presidenta de la comisión de fiestas, amiga del centro del día... estoy muy contenta", dijo. Además, aseguró que es un premio muy importante para el concejo y que es sabedora de que a su madre, veigueña y fallecida el pasado noviembre, "le habría hecho mucha ilusión". "Al final, representas a una familia porque somos ocho hermanos, y por eso recibir este premio es un gran honor", manifestó.

"Lulas" trabaja desde hace 21 años en el instituto Elisa y Luis Villamil de Vegadeo, donde imparte materias como dibujo, plástica, taller de grabado y pintura e imagen y sonido. Vive desde hace 22 años en La caridad, donde también es conocida por ser presidenta de la asociación cultural "As Quintas". El próximo curso académico se trasladará a Oviedo, donde impartirá materias del bachillerato artístico en el Instituto de Enseñanza Secundaria Aramo. La muerte de su madre precipitó la decisión.

El jurado, integrado por Caridad Arredondas Méndez, José Antonio Fernández Riesgo, Jordán González Mesa, Emilce Pasarín López y Andrea González González, la define como una artista "multifacética", recuerda que fue pregonera de las fiestas del año 2019 y, también, "que se ha implicado desde siempre y de manera desinteresada en las múltiples actividades de la vida sociocultural veigueña".

El acto de entrega del galardón, que consta de un diploma y una reproducción de la Diadema de Vegadeo, se celebrará previsiblemente en agosto.