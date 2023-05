"¿Cómo se forma un decorador en la España de la guerra civil y la posguerra?". A esa pregunta respondió el historiador del cine y redactor de LA NUEVA ESPAÑA Christian Franco Torre, quien acudió a Luarca para impartir una charla organizada por la asociación "Viento del Norte" sobre el famoso director artístico Gil Parrondo, natural de la capital valdesana. "Durante la contienda bélica acudía por las mañanas a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, por las tardes a la Universidad en San Bernardo y, ya por la noche, daba clases de idiomas en el Ateneo de Madrid. El tiempo libre: al cine", explicó Franco Torre.

Franco Torre repasó cada uno de los trabajos del popular valdesano, deteniéndose en lo más desconocido. "Solo diré que esos dos premios 'Oscar' nominales, por su trabajo personal, y, además, en años consecutivos son un hito aún no superado en el cine español", resaltó el experto. "Algunos hablan de los 'Oscar' de Almodóvar, pero solo uno, el de 'Hable con ella' es por su trabajo personal como guionista; el otro, el de 'Todo sobre mi madre' es a la mejor película en un idioma extranjero, un premio colectivo por mucha carga autoral que tenga. Lo de Gil Parrondo es único", subrayó el conferenciante.

Contó Franco Torre que cuando acaba la Guerra Civil, el decorador "trabaja en dos o tres películas y comienza como ayudante de Amalio Garí, que era el decorador jefe de los Estudios Aranjuez. Pero su auténtica formación en el oficio llegará a partir de 1945, cuando comienza a ejercer de ayudante de Sigfrido Burmann". El historiador describió a partir de entonces todas las influencias de Gil Parrondo, su amor por su trabajo, su interés por aprender, sus siempre intactas ganas de conocer más sobre su profesión. Con Sigfrido Burmann compartió escuela. ambos estudiaron, aunque con 25 años de diferencia, en la Academia de San Fernando. En "Los cuatro robinsones", de Eduardo García Maroto filmada en 1939, Gil Parrondo participó como ayudante de Burmann, de quien pasaría a ser ayudante fijo a partir de 1945. Un año en el que, señaló el conferenciante, "Parrondo asiste a Burmann en un auténtico clásico del cine español y una de las obras clave del período, 'Los últimos de Filipinas', de Antonio Román".

En 1951, Gil Parrondo se emancipó. "Salió de la tutela de Burmann y comenzó una nueva etapa profesional, primero en colaboración con Bernardo Ballester y, a partir de 1952, asociado con Luís Pérez Espinosa", detalló Franco Torre, para añadir que "Parrondo nunca dejó de reivindicar y celebrar el magisterio de Burmann". Preocupándose siempre por aprender, en la película "Orgullo y pasión", ya no solo habla con el director artístico de la producción, "está en el meollo de la producción, tanto él como otros técnicos españoles, que cursan poco menos que un master durante esas semanas de rodaje", afirmó Franco Torre. "Para Gil Parrondo, este filme fue muy importante no solo por ese aprendizaje, también por un factor no menor: su nombre aparece en los títulos de crédito", añadió.

Desde ese momento, será el director artístico de referencia para todas las “runaway productions” que pasen por España. "Más allá de los premios, Gil Parrondo tenía ya un merecido prestigio dentro de la industria y era el referente de las grandes productoras de Hollywood en cuestiones de dirección de arte cuando venían a rodar a España", recordó Franco Torre, quien mencionó las películas en las que trabajó y los muchos directores que contaron con él para sus proyectos cinematográficos.