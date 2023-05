Álvaro Queipo, 35 años recién cumplidos, encabeza la candidatura del Partido Popular por el Occidente. Secretario general del partido, es ingeniero industrial, especializado en Energía y Fluidos, y ha trabajado como ingeniero de proyectos. Su ilusión es sacar al Occidente asturiano del declive que sufre desde hace décadas, y que por fin haya oportunidades de empleo y que la comarca recupere población.

–¿Qué se juega el Occidente el 28M?

–El futuro. Como el resto de Asturias, pero el Occidente ha sufrido un abandono y una discriminación que lo tiene sumido en un pozo del que es urgente escapar. Tenemos una oportunidad histórica de cambio tras casi 40 años de las mismas políticas que han llevado a Asturias a estar a la cola de España, y al Occidente a la cola de Asturias. Y los cuatro años de Barbón han sido especialmente malos. No hay voto para siempre. El cambio es más posible que nunca, y solo el PP lo puede llevar a cabo. El Occidente no puede seguir perdiendo oportunidades ni sufriendo más desprecios.

–¿Qué ofrece el PP a los asturianos del Occidente?

–Somos gente de aquí. Entendemos nuestro medio rural y sabemos lo que están pasando ganaderos, agricultores y pescadores, pero también autónomos, las empresas y emprendedores de la comarca. En el PP sabemos que somos la única alternativa sólida a otros cuatro años de abandono y desprecio de Barbón al Occidente y eso es una enorme responsabilidad que nos tomamos muy en serio.

–¿Cuál es el principal problema del Occidente?

–La falta de empleo. Los jóvenes no encuentran oportunidades, y muchos se ven obligados a abandonar su tierra. Hay carencias enormes en cuanto a formación y, muchas veces, las empresas no encuentran mano de obra con la cualificación que necesitan en la zona porque la formación del Principado no se ajusta a la realidad industrial del Occidente. El empleo es la mejor política social, y está muy relacionado con el otro gran problema del Occidente: la despoblación.

–¿Qué propone para afrontar la despoblación?

–Como prioridad absoluta: generar actividad económica y que se creen empleos. Hay que facilitar la vida de la gente y no poner obstáculos con tanta burocracia. El Occidente ha perdido uno de cada cuatro habitantes desde el año 2000. Barbón ha convertido la herida demográfica en una hemorragia. Crearemos una consejería específica para luchar contra la despoblación, con un amplio abanico de medidas concretas, como asumir el IBI de todos los ciudadanos en todos los concejos en riesgo demográfico, bonificaciones fiscales para los autónomos o ayudas para rehabilitar viviendas. Una discriminación positiva para que no haya asturianos de primera y de segunda.

–¿Qué necesita la Sanidad en el Occidente?

–Muchas mejoras, para dar el servicio que los ciudadanos se merecen, potenciando la atención primaria y el hospital de Jarrio, para que los asturianos del Occidente puedan disfrutar de la mejor asistencia sanitaria, atendidos por especialistas. Las listas de espera son inaceptables, falta personal en los centros de salud, cientos de niños carecen de un pediatra de referencia. Hay que acabar con la intención de los socialistas de dejar los hospitales comarcales como consultorios ampliados. El bienestar de los asturianos no puede depender del lugar donde vivan, y tenemos que dar a los usuarios la atención que necesitan y cuando la necesitan, no seis meses o nueve meses después.

–¿El campo se siente abandonado?

–Totalmente. No solo abandonado, sino también perseguido y amenazado, como se demostró con los recientes incendios, cuando Barbón quiso ocultar su incapacidad de gestión y su dejadez en la prevención de incendios intentando criminalizar a los ganaderos. Algo intolerable. Tenemos medidas muy concretas, como sacar al lobo de las especies protegidas y pagar las indemnizaciones en 45 días, con la actualización del baremo de tasación de daños, o mayor apoyo para los productos agroalimentarios de la región.

–¿Qué otros proyectos plantea el PP para el Occidente de Asturias?

–Todas las medidas van orientadas a luchar contra el paro y la despoblación y a mejorar la vida de nuestros vecinos. Vamos a eliminar el Impuesto de Sucesiones y a reducir la burocracia a la que nos enfrentamos todos los días. Implantaremos varios ciclos formativos que den respuesta a las necesidades de nuestra industria y, por ejemplo, nos vamos a volcar con la promoción turística de la comarca con una marca única que nos dé visibilidad nacional, acompañada de medidas para la recuperación de nuestro patrimonio, especialmente nuestros castros, que son una joya única.

–¿Qué haría un Gobierno del PP con nuestras infraestructuras?

–Vamos a recuperar la Consejería de Infraestructuras, que se ponga a trabajar de manera urgente para garantizar un correcto mantenimiento de las carreteras, pero también de nuestros puertos marítimos. No es un problema de presupuesto, es de gestión de los recursos. Ya ha habido demasiadas promesas incumplidas con el Occidente, que les pregunten a los vecinos del valle del Navia por la AS-12…