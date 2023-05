Las trabajadoras de ayuda a domicilio de Cangas del Narcea se plantean tomar "medidas de presión" si no llega una pronta solución para la situación en la que se encuentran desde el pasado mes de abril, cuando la empresa que gestiona el servicio les comunicó que procedía a abrir un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). "Se debe a una situación de impago por parte del Ayuntamiento, según nos manifestó la empresa”, apunta la representación sindical de CCOO.

Las mismas fuentes señalan que, después de mantener reuniones con la empresa y el Ayuntamiento, y con representantes legales de la empresa, “las versiones que nos trasladan no coinciden y los plazos junto con las expectativas creadas no se van cumpliendo”.

La empresa planteó al Ayuntamiento de Cangas del Narcea no prorrogar el contrato un año más, finalizando el actual el 31 de mayo. Pero la nueva contratación no estará lista para esa fecha, por lo que se debía llegar a un acuerdo para que el servicio siga funcionando durante el tiempo intermedio en el que se desarrolle todo el procedimiento de licitación. Un arreglo al que según el alcalde, José Víctor Rodríguez, ya se ha llegado y que consiste en realizar una modificación del contrato actual para actualizar los precios. “No es por impagos por lo que la empresa decide no prorrogar el contrato, es por la actualización de los salarios que se realizó a principios de año”, explica Rodríguez.

La modificación del contrato tendrá que aprobarse en Pleno y la previsión del Ayuntamiento es convocar uno de carácter urgente para la semana que viene para tratar este asunto. Una vez aprobado, se podrá confirmar el compromiso de continuidad de la empresa hasta que se resuelva la licitación del nuevo contrato.