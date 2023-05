El exalcalde y portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, será el candidato de la formación en las próximas elecciones municipales de mayo. Así lo ratificó el comité electoral por unanimidad, "entendiendo que es la persona idónea para poder sacar adelante la defensa y gestión de los intereses del municipio", destacaba el pasado mes de abril el presidente del órgano, José Alberto Rodríguez, quién aseguraba ser conocedor, "como la inmensa mayoría de los ciudadanos de nuestro municipio, que la situación que el actual Gobierno ha dejado tanto al Ayuntamiento, las infraestructuras como el resto de los intereses de Cangas es alarmante. Por eso, entendemos que la experiencia y capacidad que tiene José Luis Fontaniella para poder revertir esta dramática situación es determinante", afirmaba Rodríguez.

–Elecciones a finales de mes. ¿Cómo se encuentra?

–Con muchas ganas de ayudar a mi concejo a salir de esta. Casi cuatro millones de facturas sin pagar, nuestros vecinos teniendo que arreglar las carreteras, colegios sin calefacción porque no se paga el gasoil, suspendida la Ayuda a domicilio para nuestros mayores porque el ayuntamiento no paga y no saca a licitación el servicio, suspendido Narcenatur por falta de dinero, concesión de licencias con más de 2 años de retraso... Mi pueblo merece otra cosa.

–No es su primera vez, ¿la experiencia ayuda?

–Sin lugar a duda. La primera vez, no sabía por donde empezar con tantos y tantos problemas. En 2011 el Ayuntamiento de Cangas vivía una situación parecida a esta, pero ahora es aún peor. Hoy lo tengo claro. Los servicios municipales necesitan gestión y, con la ayuda de los trabajadores municipales, lo voy a conseguir. Regularé los pagos mediante presupuestos reales donde se pueda planificar los pagos a 30 días después de registrar las facturas los proveedores. Apostaré de forma decidida por bonificar impuestos y agilizar la administración en favor del ciudadano. Se terminó eso de esperar dos años por una licencia para poner un negocio o hacer una inversión en Cangas. Hay que permitir que nuestra economía se desarrolle. Con la administración saneada, y creo que estaría lista al cierre de 2024, empezaremos a reconstruir. Planificar presupuestos con inversiones reales en nuestras infraestructuras. He dicho que invertiremos 4 millones de euros en las carreteras de Cangas y se invertirán 4 millones de euros en las carreteras de Cangas. Tienen mi palabra.

–¿Por qué quiere repetir mandato?

–Porque veo el municipio que quiero en un estado deplorable. Creo en Cangas y en la gente que vive en ella. Este municipio puede volver a brillar y yo quiero ayudar para que eso sea una realidad.

–¿Qué puede aportar usted a Cangas que otros no?

–Dos cosas muy importantes que no tiene el resto de las formaciones: la experiencia y las personas más propicias para poder desempeñar todo aquello que queremos hacer. El equipo de hombres y mujeres que me rodean son personas altamente cualificadas en cada materia que se gestiona en el Ayuntamiento. Yo creo en los equipos y, sin lugar a duda, el mío es el mejor. Como puede ver me siento tremendamente orgulloso de cada uno de ellos.

–¿Está abierto a llegar a acuerdos?

–No entiendo la política de otra forma. Yo he gobernado cuatro años aprobando cuatro presupuestos y éramos 5 concejales del Partido Popular del total de 17 que existe en el pleno. Jamás en estos ocho años han querido los representantes del PSOE y de IU sentarse en la mesa a negociar las cosas importantes para Cangas y, a mi juicio, ahora lo estamos pagando todos. Hemos tendido la mano en multitud de ocasiones y no han querido cogerla. Se que para poder gobernar necesitamos la mayoría absoluta, y por eso le pedimos a todos los cangueses que piensen en los dos modelos a elegir: el que ha gobernado hasta ahora o el cambio que nosotros representamos. La mayoría absoluta será necesaria porque Psoe y IU se volverán a juntar para que nada cambie si consiguen sumar.

–¿Qué le diría a los votantes que decidieron dejar de votar a su partido en las anteriores elecciones para recuperarlos?

–Yo no pienso tanto en los votantes con siglas de mi partido o de los otros. Tengo muy clara mi ideología y la del partido que represento, pero yo quiero gobernar para todos los cangueses, para el interés general del municipio. Para arreglar una pista, hacer traída de agua, poner luz pública en los pueblos, hacer concentraciones parcelarias, tener ayuda a domicilio o ayudar a que las empresas se instalen en Cangas, nunca he preguntado a qué partido votan. Para mi son personas que necesitan de una administración, el Ayuntamiento, que les solucione los problemas. Se que las candidatas actuales del PSOE y la de IU no piensan así, pero esa es una grandísima diferencia que nos separa y serán los cangueses quienes ahora decidan el modelo de política que quieren. Yo pido el voto para mi con la absoluta convicción de que es para Cangas. Para toda Cangas del Narcea.