La normativa no permite la venta de pescado que no haya pasado antes por las cofradías para su correcto control y etiquetado. Pero algunos pescadores de bajura no están conformes con que se les someta a una vigilancia "como si fuéramos grandes delincuentes". Esta sentencia la pronuncia Diego García, pescador de Tapia de Casariego, al que los guardias de pesca del Principado van a multar por vender 700 gramos de salmonete a una pareja de turistas. Se le ha dado traslado de que se presenta la denuncia, aunque aún no ha recibido la notificación que especifique la cuantía por no respetar lo que marca la norma.

El tapiego se encontraba en la rula después de una mañana de faena cuando un matrimonio se acercó para preguntar si podían comprar unos salmonetes. "Algo habitual, aquí y en otras villas marineras con rula, por mucho que digan lo contrario", comenta García, quien accedió a venderles 700 gramos o, lo que es lo mismo, cuatro salmonetes de tamaño medio, por 20 euros. "Para mi sorpresa, nos estaban observando como si fuéramos grandes delincuentes", matiza. Por ley, no está permitido hacer esta compraventa, ya que todo el pescado que llega al mercado debe pasar antes por las cofradías asturianas, encargadas de etiquetar el producto y, por tanto, de garantizar la trazabilidad. "Aún sabiendo la norma, nunca me pasó esto en veinte años de profesión", aclara. Diego García asegura que la cantidad que se gana por este tipo de operaciones es irrisoria y también que la verdadera venta es la que se hace en la Cofradía, "pero muchas veces lo haces por compromiso, por quedar bien con alguien de fuera, por ser hospitalario, sin más", recalca. Sin embargo, los agentes, que otras veces advierten, esta vez sancionaron. Primero preguntaron al matrimonio cómo habían obtenido el pescado, según cuenta Diego García, y después se dirigieron al pescador. Muchas veces, a modo de picaresca, en estos casos se cuenta que se regala, como se hace con la familia. "Me sentí intimidado y además me pareció que se dirigieron a nosotros de malos modos", señala. Diego García no conoce de momento el importe de la multa y tampoco sabe estimarlo, si bien asegura que tendrá defensa por tener licencia para vender. El presidente de las cofradías asturianas, Adolfo García, explica que "se puede vender lo que pasa por la Cofradía por razones sanitarias y de trazabilidad". Señala que para este otro tipo de ventas no hay fácil solución pese a que se trate de cantidades pequeñas porque están al margen de la legalidad. En todo caso, apunta una posible salida como es instalar una pescadería en la propia cofradía pesquera, una oferta que tienen, dice como ejemplo, en lugares como Candás.