–Elecciones a finales de mes. ¿Cómo se encuentra?

–Muy ilusionada, pero con los pies en la tierra. Creo sinceramente que los cangueses y canguesas estamos llamados a las urnas el próximo 28 de mayo para elegir un modelo de futuro y progreso para Cangas del Narcea. La década que tenemos por delante va a ser decisiva para nuestro municipio, debemos elegir libremente, sin mentiras, si queremos una Cangas que mire al futuro con ilusión o una Cangas que vuelva a aplicar las recetas que ya fracasaron en el pasado. El reto es grande, soy plenamente consciente de ello, pero estoy convencida de que si trabajamos unidos, todos y todas, ganaremos el futuro.

–Es su primera vez encabezando la lista, ¿Cómo lo afronta?

–Con humildad y con ganas de trabajar por y para mis vecinas y vecinos.

El reto es grande, sí, pero no lo afronto sola. Encabezo una candidatura totalmente renovada, de hombres y mujeres que han decidido por primera vez dar un paso adelante en política para ayudar a su municipio desde el ayuntamiento. Gente independiente, gente con experiencia y con trabajo en la empresa privada, gente que vive en Cangas, gente que ha venido a vivir a Cangas y que desde luego quieren seguir viviendo en Cangas.

–¿Por qué decidió presentarse?

–La verdad que no fue una decisión fácil. En estos últimos años he podido conocer todos y cada uno de los pueblos de nuestro concejo, hablar con sus vecinos, y sobre todo escucharlos. Fueron ellos quienes me han animado a dar este paso a delante. Todos mis compañeros y compañeras socialistas lo entendieron perfectamente.

–¿Qué me puede contar sobre el equipo que le acompaña?

–Con esta candidatura abrimos una nueva etapa. Hemos hecho autocrítica y nos hemos renovado. Hemos conformado un equipo que combina independientes, juventud y experiencia. Hemos incluido además en los puestos más destacados a personas independientes, expertos en sus diferentes trabajos, desde el turismo rural hasta la economía y el empleo.

Estoy convencida de que la candidatura que tengo el honor de encabezar es la que mejor representa a la sociedad canguesa, a sus pueblos y sobre todo la mejor preparada para dar respuesta a sus problemas e inquietudes.

–¿Es importante para su partido el mantenimiento y la ampliación de los servicios públicos?

–El compromiso de los socialistas con los servicios públicos y con el bienestar de nuestro vecinos y vecinas es incuestionable. Además, como concejala de servicios sociales durante la pandemia, he podido comprobar de primera mano la importancia de los servicios públicos.

Después de escuchar a muchas madres y abuelas, hemos visto la gran necesidad de ofertas para poder conciliar. Es por lo tanto de justicia reconocer que han sido gobiernos socialistas quienes han hecho posible todos los avances en derechos sociales. Pero ahora necesitamos ir un paso más allá, no debemos conformarnos nunca.

–Hay muchos proyectos que han sido impulsados por gobiernos socialistas que han quedado en el olvido. ¿Tienen pensado volver a incluirlos en la agenda?

–Los proyectos no quedan en el olvido, van pasando fases. Mire, el 23 de junio de 2005, un gobierno socialista en el Principado de Asturias inició los trámites para la cesión al Estado del Monasterio de Corias, para su adecuación como Parador Nacional, esto fue posible porque previamente el ayuntamiento de Cangas del Narcea había iniciado la fase de compra de dicho inmueble para convertirlo en el Parador Nacional más grande del país, y una de nuestras señas de identidad a día de hoy.

El impacto de la pandemia y la posterior subida de los precios ha forzado la movilización extra de recursos para atender los servicios sociales.

Proyectos tan importantes como la residencia del ERA han superado el último trámite administrativo y el inicio de las obras está próximo. El consultorio periférico de Tebongo que se iniciaran las obras el último trimestre de éste año. Trabajaremos codo a codo con el Gobierno del Principado de Asturias para obtener más fondos para el mantenimiento y reparación de las infraestructuras locales, y la puesta en marcha de equipamientos deportivos con proyectos ya muy avanzados como es la bolera de bolo vaqueiro, para seguir apostando por el deporte base.