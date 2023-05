Laura Álvarez García se presenta como candidata de IU a la alcaldía del Ayuntamiento de Cangas del Narcea por tercera vez. En los dos mandatos anteriores formó gobierno de coalición con el PSOE, teniendo responsabilidades dentro del ejecutivo local. En el mandato presente es la edil de Obras, Urbanismo, Medio Ambiente y Festejos y primera teniente de alcalde. Además, desde primavera es la Coordinadora local de IU en Cangas del Narcea.

–Elecciones a finales de mes. ¿Cómo se encuentra?

–Con mucho ánimo y con ganas. El proyecto que presentamos desde IU es serio, real y para nada implica castillos en el aire.

–No es su primera vez, ¿la experiencia ayuda?

–La experiencia es más que un grado. Conocer el funcionamiento de un ayuntamiento ayuda a dar un mejor servicio a los vecinos que en definitiva es nuestro máximo objetivo.

–¿Por qué quiere repetir candidatura?

–Por responsabilidad política. Así me lo pidieron muchos afiliados. Me presenté a mi Asamblea y fui elegida por unanimidad. Además, quiero llevar a cabo ideas que no pude desarrollar en el anterior gobierno.

–¿Qué puede aportar usted a Cangas que otros no?

–Hacer una política cercana, sincera y transparente es mi mejor oferta para mi concejo.

–¿Está abierto a llegar a acuerdos? Creo que no salieron muy satisfechos del último con el PSOE

–Desde luego los acuerdos son parte del juego democrático. A derecha o a izquierda. Con la anterior formación del PSOE se pactaron varios puntos a desarrollar estos últimos cuatro años. A penas 2 o 3 se cumplieron. Ahora presentan una nueva lista , se abren nuevos horizontes de acuerdos y no sabemos que es lo que va a pasar.

–¿Qué le diría a los votantes que decidieron dejar de votar a su partido en las anteriores elecciones para recuperarlos?

–Son muchas los proyectos que se quedaron en el tintero por no contar con el apoyo suficiente dentro del equipo de gobierno. Esta vez vamos a por todas y necesitamos todo el apoyo de nuestros vecinos y vecinas.