Ana Fernández repite en la próxima cita electoral como candidata del PP a la Alcaldía de Navia. En 2019, esta funcionaria de Hacienda logró sumar el mismo número de concejales que el PSOE, que gobierna en el concejo desde hace 16 años.

–Elecciones a finales de mes. ¿Cómo se encuentra?

–Me encuentro bien, con la actividad intensa de una campaña electoral, pero con mucha ilusión.

–¿Por qué presenta usted esta candidatura?

–En 2019 asumí el compromiso de liderar la candidatura del PP en Navia y la de 2023 supone la consolidación del proyecto que presentamos entonces y que hemos defendido estos últimos cuatro años.

–¿Qué puede aportar usted a Navia que otros no?

–La responsabilidad y el compromiso son mis señas de identidad en todo.

Aporto un cambio en las formas de entender la política, no como una profesión de la que vivir toda la vida y que te obliga a acatar lo que te imponen desde tu partido o desde el Gobierno autonómico, sino como un tiempo de servicio público comprometido con el municipio y de defender sus intereses ante el resto de administraciones, que no han querido asumir las responsabilidades importantes que tienen en Navia. Un cambio en las formas de gobernar, eliminando clientelismo, evitando el despilfarro y buscando una gestión más eficiente del dinero de todos y en las que todas las empresas del municipio tengan cabida, no solo unas pocas. En nuestro programa electoral no hay proyectos faraónicos ni política de pantalla, sino una firme voluntad de resolver los problemas cotidianos de los vecinos. Una política de cercanía en sintonía con lo que hemos hecho los últimos años.

–¿Qué tiene pensado en su proyecto para las instalaciones de la Fundación Manuel Suárez?

–Reconociendo la importante labor realizada durante estos 73 años por la Fundación Patronato Manuel Suárez, las instalaciones de su propiedad se encuentran en estado de desuso y desde el PP de Navia consideramos que es el momento de que el pueblo de Navia, a través de su Ayuntamiento, asuma la responsabilidad de su gestión, en lugar de dejarlo en manos de entes sin constituir, Consejerías o Universidad, sin presupuesto para ello.

Por eso, en febrero le presentamos a la Fundación Patronato Manuel Suárez un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Navia (si gobernamos) y la Fundación, que acogió con mucho interés. Según nuestra propuesta, la Fundación cedería al Ayuntamiento las instalaciones por un periodo de tiempo, prorrogable, siempre y cuando se cumplan los fines propuestos en el acuerdo y el este asumiría su reparación y progresiva puesta en funcionamiento.

Así, dichas instalaciones albergarían la Escuela Infantil de 0-3 "Pinín" y un centro de formación a disposición de las empresas locales, con aulas polivalentes donde ubicar actividades formativas, centros de investigación o incluso viveros de empresas.

Es el lugar idóneo para albergar un centro donde realizar los talleres de ocio infantil y juvenil, así como el centro cultural donde prestar servicios como biblioteca (cuyo funcionamiento y alcance hay que potenciar), telecentro y aula de estudio moderna y con amplia disponibilidad, como demandan nuestros jóvenes estudiantes.

El uso futuro de las instalaciones requerirá que el Ayuntamiento de Navia dote de nuevas zonas de aparcamiento, que ya hoy resultan insuficientes y también hay espacio para ello. La colaboración con instituciones como la Fundación Patronato Manuel Suárez debe ser un ejemplo de búsqueda de los mejores recursos para ponerlos a disposición del pueblo. Es clave en ese sentido acertar en los servicios que más se demandan en nuestro concejo, respetando los fines que en este caso la Fundación ha perseguido a lo largo de su historia.

–¿Está abierta a llegar a acuerdos?

–Nuestra voluntad es ganar estas elecciones con la mayoría necesaria para gobernar sin condicionantes, y salimos a ello. En 2019 no la obtuvimos pero no hemos sido nosotros los que rechazamos el acuerdo con IU, cuya postura fue distinta antes y después de las elecciones, supongo que sus votantes lo recordarán.

–¿Qué le diría a los votantes que decidieron dejar de votar a su partido en las anteriores elecciones para recuperarlos?

–En las anteriores elecciones hemos pasado de 2 a 5 concejales. No parece que haya habido abandonos. Pero sí les diría a todos los vecinos que en la política municipal, las siglas no son determinantes , sino las personas que presentan los programas, vecinos del municipio, fácilmente identificables y reconocibles, que transmiten más o menos confianza a los votantes y que decantan el voto en un sentido u otro. Y eso es lo lógico. Los políticos municipales no van a dictar leyes ni reglamentos de contenido ideológico de derechas o de izquierdas, sino que tienen que adoptar decisiones que resuelvan los problemas de los vecinos, problemas que no son tampoco de derechas ni de izquierdas. Por eso, el voto se debe inclinar a favor de aquel candidato o candidata que consideren que mejor puede defender y representar a Navia en todos los ámbitos en los que sea necesario hacerlo, y que consideren que está en mejores condiciones y con un mayor compromiso para resolver los problemas reales de los ciudadanos del municipio, independientemente de las siglas con las que concurre.