Montse Fernández quiere gobernar Tineo; no es la primera vez que lo intenta. Ya en 2019, la por entonces líder de los populares en Asturias le otorgaron su confianza como candidata para las elecciones, las cuales perdió contra los socialistas. No obstante, el partido decidió volver a confiar en ella para las elecciones del próximo 28 de mayo. Fernández busca trasladar a los habitantes de su concejo un programa innovador, con especial énfasis en la ganadería.

–Elecciones a finales de mes. ¿Cómo se encuentra?

–Muy bien, animada y con mucha ilusión.

–Es su segunda vez encabezando la lista, ¿cómo lo afronta?

–Lo afronto con muchas ganas de trabajar por Tineo, tenemos grandes esperanzas de poder gobernar y mejorar la gestión del municipio.

–¿Por qué decidió presentarse?

–Porque Tineo es mi tierra paterna, la tierra que me da de comer. Los últimos 30 años de mi vida los he vivido en Tineo y me duele ver cómo se ha abandonado el concejo que amo desde niña.

Me mueven muchas cosas, pero principalmente, asegurar que mis hijos, puedan trabajar y vivir en el municipio en las mismas condiciones que en cualquier otro lugar.

–¿Qué puede aportar usted a Tineo que otros no?

–Lo primero y más importante, ganas de trabajar, de gobernar bien. En estos últimos 4 años, hemos ejercido una oposición constructiva y dialogante, pero a la vez, exigente con las necesidades de todos los habitantes de Tineo. Hemos solicitado y defendido en el Pleno municipal, las demandas que nuestros vecinos, nos han transmitido. Incomprensiblemente, nuestras peticiones no han sido escuchadas.

Aporto esfuerzo, trabajo y perseverancia, como herramientas para dejar atrás el abandono sufrido durante estos últimos años. Podemos ser un referente de prosperidad y crecimiento económico en el Suroccidente de Asturias.

Puedo aportar un equipo de personas jóvenes, preparadas, trabajadoras, que desempeñan su vida laboral en Tineo, que tienen sus proyectos de vida en el concejo, y que están convencidas de que podemos transformar el municipio.

Debemos garantizar que Tineo sea un lugar atractivo para nuestra juventud, para los comerciantes, para los empresarios, para los ganaderos... En fin, debemos implantar un gobierno que prime a quienes tributan aquí y asegurar que las condiciones de vida en el concejo sean favorables para que se asienten nuevos habitantes.

–¿Está abierta a llegar a acuerdos?

–Estoy abierta a ganar las elecciones y gobernar Tineo.

–¿Qué le diría a los votantes que decidieron dejar de votar a su partido en las anteriores elecciones para recuperarlos?

–Les digo que el futuro del concejo está en sus manos y que usen su voto para apoyar el proyecto del Partido Popular de Tineo. Les pido que nos den la oportunidad de demostrar que otra gestión es posible.

El tesón y la ilusión son ingredientes fundamentales para cambiar la forma de gobernar y reflotar el enorme potencial que atesora nuestro municipio. Tenemos la experiencia, la fuerza y la energía para dejar atrás el conformismo de los últimos años y transformar el concejo.

Votar al Partido Popular, es votar a personas que aman Tineo tanto, como para luchar por mejorar y cambiar el futuro del municipio.

–¿Cuál es el punto crucial de su candidatura?

–Sin duda alguna, mi candidatura va destinada hacia todo el pueblo de Tineo, aunque con especial atención al sector ganadero y a las empresas. Desde el Partido Popular tinetense reclamaremos al Ministerio la exclusión del lobo como especie protegida en la LESPRE y solicitaremos que se agilice el cobro de indemnizaciones por ataques de fauna salvaje. Además, controlaremos que se cumpla el plan del lobo reclamando las

batidas necesarias. Crearemos una ordenanza, un código ético de respeto para el medio rural que priorizará las diferentes costumbres, tradiciones, forma de vida y trabajo que existen en los pueblos de nuestro concejo; entre otras. Respecto a las empresas, no llevaremos a cabo actuaciones que supongan costes económicos ni pérdidas de recursos para las empresas instaladas o que se puedan instalar en el futuro en el Polígono industrial de "La Curiscada". Reforzaremos el programa de limpieza y mantenimiento de los Polígonos industriales de "La Curiscada" y "Forcallao"; revisaremos el sistema de seguridad del polígono industrial; bonificaremos el precio del suelo de los polígonos industriales del concejo para que se instalen nuevas empresas y que las existentes puedan aumentar su tamaño; y difundiremos los beneficios del trabajo en el medio rural con campañas publicitarias destinadas a atraer empresas digitales a nuestro municipio.

–¿Y respecto a servicios sociales?

–Exigiremos que haya Pediatra tanto en Tineo, como en el centro de Salud de Navelgas. Además, reclamaremos suficientes médicos de cabecera para el consultorio periférico de Navelgas; reforzaremos el servicio de urgencias; demandaremos que haya siempre un médico de guardia en el Centro de Salud de Tineo, para que el consultorio tenga atención garantizada constantemente, incluso cuando los profesionales sanitarios deban desplazarse a atender una urgencia o hacer una consulta domiciliaria; solicitaremos al SESPA un equipo de radiología para el centro de salud; y promoveremos actividades, charlas y talleres desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento y estarán dirigidos a todas las edades.