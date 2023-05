"La gente está muy sensibilizada con lo que pedimos porque la autovía es como el comer para nosotros", cuenta Fernando Álvarez, "Cañón", para resumir la "buenísima" acogida que está teniendo la última campaña de la plataforma vecinal "El Suroccidente también es Asturias. Por unas carreteras seguras y modernas". Desde esta semana están empapelando todos los rincones de la comarca con llamativos carteles que apremian a construir lo antes posible esta vía de comunicación que unirá el centro de la región con la provincia de León, la denominada Autovía La Espina-Ponferrada, y que es vital para el ala oeste de Asturias.

"Hicimos quinientos carteles y hay que hacer más porque se acabaron ya", cuenta Cañón, quien ve importante convencer a los políticos de que hagan presión en Madrid para que esta infraestructura sea una prioridad. "Tenemos razón por todos lados", añade este activista, quien considera que el Corredor del Narcea no puede ser la vía principal del Suroccidente. "Debe quedarse para dar comunicación entre los pueblos, pero esta carretera día sí y día también dará problemas porque todos los días bajan piedras", añade.

"Esta campaña se hizo en poco tiempo y la gente se enganchó rápido porque existe ese malestar", cuenta Cañón y lo reafirma la portavoz del colectivo, Maribel Rodríguez. "La repercusión está siendo muy buena, aquí y en León y estamos muy contentos. Hemos tenido una respuesta total al llamamiento", añade esta canguesa, quien explica que la respuesta está superando sus expectativas ya que también les están pidiendo carteles fuera de la comarca. La plataforma del Suroccidente cuenta con el respaldo del colectivo asociativo “El Sil sí”, que agrupa a varios concejos de la zona del Sil leonesa que comparten la reclamación de que la vía de alta capacidad llegue a Ponferrada.

La idea de iniciar este movimiento surgió de la allandesa Laura Álvarez Mon, que hace un año y medio sufrió un grave accidente en el corredor del Narcea (AS-15) con su familia. En aquel fatal suceso, provocado por un desprendimiento de rocas, su madre, María Luscinda Mon, perdió la vida. "Se ha demostrado con hechos, no sé si una víctima mortal no es suficiente, que el corredor no es un lugar seguro porque se cae a cachos. Necesitamos que nos saquen de ahí y para eso hace falta la Autovía", añade Mon, convencida de que si todos los vecinos "empujan", se logrará el objetivo.

La joven planteó esta campaña en tiempo electoral para "presionar" a los políticos y que concreten plazos y planes. "No es lo mismo mencionar la Autovía que concretar y dar plazos. Los hay que han concretado y otros que no. Decir apoyo a la autovía en abstracto no sirve de nada", cuenta Mon, que está muy satisfecha con la repercusión de esta iniciativa vecinal. "Lo que queremos es que el mensaje de 'Autovía, ya' resuene en toda Asturias con fuerza", apunta. Tanto ella como Maribel Rodríguez perciben el cabreo de la gente, que los anima a plantear otra gran manifestación. "La gente se piensa que estamos parados pero no es así. Llevamos año y medio y no vamos a parar, pelearemos hasta donde haga falta", añade Rodríguez.

Por su parte el cangués Javi Martínez, también integrante de la plataforma, está convencido de que esta iniciativa tiene que "servir para algo". "Está todo un poco abandonado y espero que sirva para que miren más para nosotros", señala, al tiempo que aplaude esta campaña vecinal que, en tiempo récord, ha llenado el Suroccidente.

Esta campaña en época electoral sirve para hacer un llamamiento a los políticos a que no se olviden de sus reivindicaciones. Cuando salgan elegidos los nuevos representantes públicos volverán a hacer una ronda de reuniones porque ahora "son todo promesas" y lo que quiere el colectivo son plazos concretos y ágiles. "Plazos ya, que haya licitaciones y se vean obras. La primera exigencia es que la autovía llegue a Tineo, eso tiene que ser ya", añade la presidenta del colectivo quien no descarta una nueva manifestación para que se escuche al Suroccidente.

La primera pegada de carteles ha tenido lugar por todos los concejos del Suroccidente y por la zona del Sil, en León, pero, con la nueva tirada que tienen prevista, esperan que las pancartas lleguen también al centro de la región. "Que el mensaje suene por toda Asturias", subraya Laura Álvarez.