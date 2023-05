Guzmán García, de Foro Asturias en Tapia, ha decidido volver a presentarse. Lo hace, claro, por su afán de servicio hacia sus vecinos.

–Elecciones a finales de mes. ¿Cómo se encuentra?

–Me encuentro muy animado, con un equipo diverso, muy compacto y con muchas ganas de hacer cosas por Tapia. Mucha gente joven con ganas y experiencia.

–No es su primera vez encabezando la lista, ¿la experiencia ayuda?

–Por supuesto que ayuda. Llevo 12 años desempeñando puestos en el ayuntamiento y puedo decirle que me conozco bastante bien el municipio y lo que es más importante: conozco los problemas de la gente. Sé quien lo tiene, por qué, dónde lo tiene, e intento siempre dar algún tipo de solución. Intento siempre que la gente que vine a verme tenga algún tipo de solución. Un consistorio nunca puede ser una fuente de problemas para el ciudadano.

–¿Por qué decidió presentarse de nuevo?

–Repito, no tanto por lo que quiero, sino por que me lo piden. Hay mucha gente que me dice que los ayudo, y que sobre todo, conozco sus problemas. Soy una de las pocas personas con las que se puede ir a hablar al Ayuntamiento y eso es algo muy importante para el ciudadano. Me presento por un afán de servicio.

–¿Qué puede aportar usted a Tapia que otros no?

–Como una asignatura que se estudiaba en EGB, conocimiento del medio. Puedo aportar mucho más que cualquiera de los otros candidatos porque conozco mi pueblo. Además, tengo un amplio conocimiento de las instituciones. Me desenvuelvo bastante bien en la burocracia, además de conocer todos los lugares de este municipio. Eso es lo que yo puedo ofrecer: que cuando la gente recurra a mí, va a encontrarse con alguien que sabe perfectamente de lo que está hablando. Uno de mis grandes defectos es que hago míos los problemas de la gente.

–¿Está abierto a llegar a acuerdos?

–Siempre tuve que hacerlo, no me quedó más remedio porque mi representación era escasa. He tenido que pactar con PP y PSOE, pero estoy muy decepcionado con los dos grandes partidos. Vi como las órdenes de arriba prevalecían sobre los candidatos y eso no es bueno. He visto como obstaculizan el funcionamiento y he visto cosas muy desagradables. Los partidos políticos los hacen las personas, y cuando es muy grande, a veces la gente tiene que plegarse a las condiciones de Madrid y ceder. Aquí siempre nos tocó hacerlo ante todos. En mi partido no pasa eso. Cuando yo digo algo, se traslada a nuestro diputado y en muchas ocasiones éste lo cuenta en la Junta. De todos modos, siempre intento facilitar la labor del Gobierno para que pueda gobernar, aunque me decepcionaran, porque en el momento de cumplir conmigo, nadie cumplió.

–¿Qué le diría a los votantes que decidieron dejar de votar a su partido en las anteriores elecciones para recuperarlos?

–El partido ha cambiado mucho. Lo hacemos las personas, y los que ahora estamos en Foro tenemos unas ideas muy claras. No pretendemos hacer de la política nuestro modo de vida. Aquellos que no deberían de estar ya no están. Somos el partido que mejor puede gobernar Asturias, por lo que animaría a la ciudadanía a pensar que Foro sí que les representa y merece un voto de confianza después de su renovación. Los demás ya han demostrado que no lo merecen.