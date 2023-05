Un puñado de vecinos de la comarca Oscos-Eo y de la vecina Galicia se manifestaron este sábado en el alto de La Garganta, en Villanueva de Oscos, para reclamar una solución para la AS-394, más conocida como carretera de El Couso. "Está penosa, tanto que la gran mayoría de sus usuarios buscan otras alternativas para bajar a la costa", señalan los afectados por el mal estado de esta vía que nace en La Garganta y va hasta el límite con Galicia.

La vía se transfirió al Principado en el año 2019, un trámite que los Ayuntamientos de Villanueva de Oscos, Santa Eulalia de Oscos y Taramundi calificaron entonces como "de justicia" al tratarse de un trayecto que une tres concejos y dos comunidades autónomas. En el acto de firma del convenio con la administración regional, los tres regidores subrayaron la necesidad de reparar cuanto antes la carretera por el mal estado de su firme. Cuatro años después, la As-394 sigue esperando por una reparación como este sábado pusieron de manifiesto los usuarios. "Siete kilómetros de vergüenza, mala gestión y desprecio a la población", rezaba la pancarta que portaron los vecinos en la concentración.

La Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial ha anunciado el inicio del expediente de contratación de las obras de mejora. Explicó el gobierno regional que la reparación está incluida en el plan de contratación de la Consejería para el ejercicio 2023 y contempla un presupuesto de 1,5 millones y un plazo de ejecución de siete meses. Las obras contemplan la regularización y pavimentación del firme, así como la construcción de nuevas cunetas en sus siete kilómetros de extensión.

Sin embargo, los vecinos no se fían de este anuncio porque, subrayan, no es la primera vez que se produce. De hecho, indican que en mayo del año pasado se iniciaron los trámites para su licitación con un presupuesto de 962.549,87 euros pero no llegó a saberse nada más de la obra. Desde la administración les han explicado que la pandemia y la invasión rusa de Ucrania motivaron una revisión completa de la programación de las obras, lo que afectó a la AS-394. "La anterior licitación llegó al trámite de fiscalización previo a la autorización del gasto por el Consejo de Gobierno", explicaron desde el ejecutivo a una petición de información de los afectados.

"La concentración salió bastante bien y, si no se mueve nada, en septiembre volveremos a organizar otra. Esta carretera es la salida natural a la costa para muchos pueblos como Murias, Pousadoiro o Busqueimado. En Laviana, de donde es y donde vive el presidente del Principado, van a arreglar ahora una vía por el trámite de urgencia. Nosotros no queremos ser menos que nadie", advierte Fidel Álvarez, uno de los promotores de la concentración.