Sergio Hidalgo, actual alcalde de Salas por Foro, será el candidato de su partido por la circunscripción occidental, además de repetir candidatura para la alcaldía de su concejo. La decisión fue tomada hace un mes y ratificada en una reunión con sus compañeros. En los últimos tiempos Hidalgo, de 35 años y que se convirtió en alcalde de su concejo con 23, fue "cortejado" por distintas fuerzas políticas, ávidas de sumar votos en el Occidente, un territorio que será muy disputado el próximo 28 de mayo. Hidalgo fue una de las voces más significativas en la reclamación una mayor atención política e inversora al territorio occidental. En la actualidad, los 6 diputados de esa circunscripción se los reparten PSOE, con cuatro, y PP, con dos.

–¿Por qué quiere repetir candidatura?

–Repito candidatura en el Ayuntamiento porque quedaron muchas cosas por hacer y hay muchos proyectos ilusionantes. Entendí que es un momento para seguir adelante. A pesar de ser una legislatura (la pasada) marcada por la pandemia, estuve mucho más cómodo que en las anteriores.

–Esta vez se presenta también por el Occidente a la Junta. ¿Cree que es compatible?

–Por supuesto que es compatible. Además, creo firmemente que puede ser positivo para todos. Por un lado, para el Ayuntamiento es importante porque si conseguimos tener representación, trataremos allí (en la Junta) los asuntos importantes para Salas, que es donde realmente tiene voz el ciudadano. Voy a trabajar en ello porque me siento con fuerzas y con ganas para poder compatibilizar.

–¿Qué le diría a los vecinos que les preocupe esto?

–Los vecinos confían plenamente en mí. Ya les dije que iba a compatibilizar las dos cuestiones. Yo a los míos no les fallo. La gente está tranquila y pueden estarlo porque si así lo deciden, estaré 4 años siendo el alcalde de Salas.

–¿Está abierto a llegar a acuerdos?

–Por supuesto. Estoy abierto a todo. En el Occidente podemos ser llave. Ahora mismo parece que hay algún estudio en el cual ya nos conceden un diputado en la Junta, por lo que estamos apretando estos últimos días para poder conseguir un segundo diputado. Nuestros pactos van a ser con el Occidente, con los vecinos y con los diferentes electores, por lo que seremos clave en la configuración del Gobierno.

–¿Qué le diría a los votantes que decidieron dejar de votar a su partido en las anteriores elecciones para recuperarlos?

–Entendemos que pudieran pensar que la marca del partido en el Occidente esté muy debilitada, pero este no es un voto de ningún partido ni de ideologías. Es un voto a la persona y tienen que mirar lo que hemos hecho. Vamos a trasladar lo que se hace a nivel local al Occidente asturiano. Vamos a defender los intereses de la zona. Es importante involucrarse y dar este golpe de rebeldía porque el voto útil es el voto de la candidatura que represento.

–Consiguieron la reapertura de la Danone

–Este tema ha sido importante para nuestro municipio. Si eso no se solucionaba, era la ruina para Salas, pero se ha resuelto de una manera tranquila. Se ha conseguido dar la vuelta a una situación que en principio se mostraba muy dura y complicada. Ha salido bien y hay ilusión. No voy a calificarlo porque a mí no me corresponde, pero creo que hemos resuelto el problema y a partir de ahí, cada uno que saque sus conclusiones. Entendemos que debemos luchar por la implantación de empresas e industria en nuestra zona rural, pero ahora mismo tenemos una burocracia negativa para ello.