Gabi Martínez, escritor: «Si un joven no puede alejarse de las redes sociales no podrá construir su verdadero mundo»

Al escritor catalán Gabi Martínez le gustó, y mucho, conocer el proyecto Foro Comunicación y Escuela del instituto Elisa y Luis Villamil de Vegadeo, que entre otros objetivos pretende evitar la brecha urbana y rural en la educación secundaria. El también periodista, viajero y conocido por sus guías, conoció las instalaciones y aportó sus ideas en una charla seguida con interés por alumnos de primero de Educación Secundaria.

¿Qué fue lo primero que les recomendó?: Hacerse preguntas y coger boli y papel para anotar respuestas. Contó que él se crió por razones laborales de su familia en un videoclub. Allí surgió su interés por contar historias. «Me hice preguntas y busqué qué historias podrían resultar interesantes», contó. Tras mucho esfuerzo y trabajo; tras grandes viajes que cambiaron su vida, encontró el para qué de su escritura: «A través de animales que yo llamo invisibles porque no vemos, acerco al lector a una cultura», dijo. Y también conoció cómo se tejen las relaciones entre personas. Destacó el escritor que su interés por buscar un animal en peligro en Venezuela hizo posible que un opositor al régimen y el gobierno colaboraran juntos, o que en El Hierro, en busca del lagarto gigante, se le puso a tiro la historia de una persona que salvó la vida a otra gracias a su conocimiento de la montaña y la cultura local.

Los alumnos tuvieron oportunidad de preguntar tras una ponencia que les hizo conocer parte de las experiencias de Gabi Martínez. Un estudiante quiso saber cuál fue su mejor viaje. El escritor se queda con uno «de muchos contrastes», el que le llevó a recorrer el río Nilo desde su nacimiento hasta su desembocadura.

En la sala de ponencias hubo, además, recomendaciones: «Hay que interesarse por el otro y si nos interesamos por el otro, también podremos interesarnos por los animales; tienen otra inteligencia, que no es la nuestra», apuntó. El escritor dijo que en este lugar de Asturias, «tenéis muchas posibilidades para investigar estos animales invisibles que yo busco». Un estudiante quiso saber su opinión sobre las redes sociales. Apuntó Martínez que son «inevitables». Eso sí, no se debe confundir la realidad "que tenemos aquí delante con la que se muestra en las redes". "Si no puedes alejarte de las redes sociales, no podrás construir tu verdadero mundo", opinó.