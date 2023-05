José Luis Fontaniella (1977), licenciado en Relaciones Laborales y asesor, fue alcalde de Cangas del Narcea entre 2011 y 2015 y volverá a repetir experiencia. Esta vez ganó las elecciones con abrumadora mayoría, dejando a PSOE e IU sin opciones de gobierno. Asegura que cambiará Cangas del Narcea «para bien, que nadie tenga duda; pondré el concejo en muchos mapas». No tendrá plena dedicación a la Alcaldía porque seguirá dirigiendo su empresa, aún así «estaré pendiente cada día, como corresponde a un alcalde».

–¿Esperaba el resultado?

–Esperaba un gran resultado. Los vecinos de Cangas del Narcea no estaban contentos con lo que pasaba en general en el concejo. El PSOE e IU no gestionaron bien este Ayuntamiento, pusieron en riesgo los servicios sociales, no pagaban las facturas y dejaron a colegios sin calefacción; no celebraron Cangas sin Gluten ni Narcenatur como debieran porque no había fondos... el listado podría seguir. No sólo es una cuestión política, es que no podemos tener en lo público, el patrimonio de todos, en manos de gestores así.

–¿Tendrá plena dedicación al cargo?

–No porque soy empresario y tengo un negocio que atender, además de una familia y dos hijos (risas). Pero estaré al frente de un equipo fuerte y unido; con ganas de trabajar, y Cangas del Narcea me tendrá donde me necesite.

–Cuéntenos qué va a ser lo primero que hará en el Ayuntamiento.

–Convocaré una reunión con el personal de intervención, secretaría y obras para contarles mis intenciones, nuestro proyecto. Quiero conocer su opinión.

–¿Cuáles son sus proyectos ‘irrenunciables’ para este mandato político que se avecina?

–En el plano económico quiero que el Ayuntamiento tenga solvencia y pague a 30 días a sus proveedores, como cuando yo estuvo como alcalde; también deseo que los funcionarios municipales no teman por sus sueldos y que los servicios públicos no se resientan. Quiero sentar unas bases económicas para invertir en caminos y calles y crear empleo y reducir la carga fiscal a los vecinos y empresarios. Quiero hacer una administración menos burocrática en la medida de nuestras posibilidades y crear una oficia para el emprendedor. Una oficia ágil, con una acción simple y directa. En cuanto a las actividades económicas, la idea es aprobar deducciones importantes. Cuando la gente presenta un proyecto y paga por la licencia de obras, podrá a una bonificación el 95%. También espero encontrar la fórmula para bajar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que tal y como está planteado sólo tenía afán de recaudación masiva. Tengo que decir que el PP tiene experiencia en gobernar este concejo y sabemos de gestión. Lo hicimos en una época difícil. Si lo hicimos una vez, podemos hacerlo dos veces.

–¿Habrá novedades en los ámbitos de gestión y nombre de las concejalías?

–Crearemos la concejalía de Caza y Deporte porque la caza es una actividad muy importante para este municipio y creo que hay que prestarle una atención especial. Además, tengo claro el organigrama. De la concejalía de Hacienda dependerá todo lo demás, es decir, que este departamento será determinante para decidir lo que harán el resto de concejalías.

­–¿Sabe qué concejal se ocupará de cada concejalía?

–Está por decidir. Tenemos todavía que hablar entre todos. Lo que tengo claro es que mi número dos, Cristina Vega, será la teniente de alcalde.

–¿Cree que en el Suroccidente es decisiva la unión de los concejos para luchar contra el despoblamiento y abandono?

-Sin duda. Aquí, en Cangas del Narcea, el resto de concejos encontrará colaboración. Además, estoy de acuerdo con todos los movimientos ciudadanos que piden carreteras dignas para esta comarca. Por lo demás, parece que en los municipios vecinos, Allande o Tineo son un ejemplo, hay cambio de signo político. Es decir, que no pasará lo que pasaba antes cuando un alcalde socialista dejaba a un pueblo de su concejo sin traída de agua porque el alcalde socialista vecino le decía que había hecho excavaciones en su concejo y que esa obra no correspondía. Eso pasó aquí, con los alcaldes socialistas de Allande y Cangas del Narcea. ¿No se sorprende nadie? Pues fue una obra que proyecté yo y que se cargó el PSOE.

–¿Qué valoración hace de los resultados electorales de su comarca?

-El cambio era necesario. En Cangas del Narcea será difícil repetir este resultado, que es histórico para el PP. Por lo demás, yo creo que la ola de descontento del Occidente se movió. Es un golpe importante para el PSOE, fue una contestación muy dura.

–Imagino que pedirá más compromiso con gobierno del Principado.

–A diferencia de los actuales alcaldes, yo estaré con la gente y sus preocupaciones. Voy a pedir en cada puerta de las distintas administraciones cosas positivas para Cangas del Narcea. Afrontaremos el trabajo con valentía, sin miedo y pensando que tenemos mucho por hacer y que no tenemos guerras perdidas. Cangas lo merece.