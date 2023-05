"Queremos cercanía, habrá una concejalía de atención al ciudadano"

Ana Isabel Fernández (1969), licenciada en Derecho y funcionaria de Hacienda, será la próxima alcaldesa de Navia tras ganar el PP las elecciones locales del pasado domingo por mayoría absoluta. Es la primera mujer que tomará el bastón de mando en la historia de este concejo, donde gobernó el PSOE durante los últimos dieciséis años.

–¿Sorprendida?

–Salimos a ganar. Estoy serena. Era una posibilidad y ahora es una realidad. Tanto mi equipo como yo estamos preparados y tenemos ganas de trabajar.

–¿Qué será lo primero que haga?

–No se trata de desarrollar una idea, sino de desarrollar nuestras propuestas dentro de los ámbitos de nuestras competencias. Sí diré que como novedad que habrá una concejalía de atención ciudadana. Queremos cercanía.

–¿Tiene claro el número de concejalías y sus ámbitos? ¿Tendrá total dedicación al cargo?

–No tenemos definidas todas las concejalías. En cuanto a mi situación, sí tendré una liberación del cien por cien porque creo que un concejo como Navia lo necesita. No sería posible compatibilizar mi trabajo con el cargo de alcaldesa porque además me tengo que desplazar a Avilés. También habrá otras liberaciones, de momento por estudiar.

–¿Qué proyectos quiere dejar cerrados este mandato?

–Lo hemos dicho todo durante la campaña: una escuela infantil dependiente, un centro de apoyo diurno en Puerto de Vega, un plan de caminos y calles... Queremos que se cumpla el programa y que se planteen todas las propuestas.

–¿Habrá residencia de mayores y polo de innovación en Navia?

–En cuando a la residencia fue propaganda electoralista de IU. No hay nada sólido. A veces se consignan partidas que no se materializan nunca. Pasó con la residencia de mayores de Cangas del Narcea, que llevan 15 años hablando de ella. Sobre el polo de innovación, quiero que quede claro que el PP no se opone a este proyecto si beneficia a Navia y a su entorno. Con lo que no estamos de acuerdo es con la gestión de las instalaciones de la Fundación Manuel Suárez, donde se pretendía ubicar el polo, porque creemos que debe estar en manos del Ayuntamiento y no de un ente con muchos protagonismos donde no está muy clara la responsabilidad. Es una fórmula diferente, pero no incompatible con el proyecto general.

–¿Qué tipo de gestión llevará al Ayuntamiento?

–Una gestión eficaz y no basada en el despilfarro. Una administración que asuma lo que le compete. Es cierto que el Ayuntamiento no está endeudado y que recibe fondos de otras administraciones, como es lógico. Le pondré un ejemplo de lo que no vamos a permitir. No se puede perder una subvención de 400.000 euros que sí perdió el gobierno anterior por no hacer su trabajo, porque no presentó la documentación.

–Será la primera alcaldesa.

–Me ilusiona. En otros municipios pasó, pero en este no. Parecía extraño. Me hace especial ilusión romper con este techo de cristal. En todo caso, creo en la igualdad de hombre y mujer, lo que vale es el compromiso.

–Dirigirá un concejo con una potente industria.

–Además de las empresas que todos conocemos y tenemos en mente, en este concejo existe también profesionales de los tres sectores que tienen que ser atendidos y escuchados.

–¿Cómo valora los resultados electorales de su partido en la comarca?

–El PP ha trabajado mucho y muy unido. Hemos creado una gran familia y tenemos un proyecto sólido. Yo creo que la población dijo "basta ya" al abandono socialista.