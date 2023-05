La concejala de Foro en Ibias, Sandra Linares, ex de Nós por Ibias (marca local de Podemos), advierte de que no renunciará "a nada" de su programa electoral de cara a las negociaciones para la Alcaldía. La edil es llave de gobierno, al empatar PSOE y PP en número de concejales, cuatro para cada partido. "No descartamos nada", afirma.

Para la edil electa de Foro, "lo importante es el concejo". Enfrente tiene a Gemma Álvarez, del PP, que fue alcaldesa de 2019 a 2022, y a Silvia Méndez, regidora desde diciembre de 2022, tras prosperar una moción de censura presentada por el PSOE y apoyada por la otra de las dos concejalas de Nós por Ibias, Henar Martín. Linares apoyó la investidura de la alcaldesa del PP, junto a Foro, y fue teniente de alcalde hasta la moción de censura que desbancó del poder al tripartito que formaban. La candidata del PP y ganadora por tres votos de las elecciones, Gemma Álvarez, destacó en este sentido la "buena sintonía" con la que trabajaron juntas hasta diciembre de 2022. Por ello, piensa que no habrá problemas" para pactar o lograr el apoyo de Sandra Linares de cara a la investidura. Cuando se conoció su candidatura de la mano de Foro, la ahora concejala electa aseguró que asumió la responsabilidad porque sus compañeros actuales de partido, Noé Collar y Juan Carlos López, la animaron al tener en cuenta que trabajaron juntos y sin diferencias en la Corporación municipal saliente. “Es crucial impedir el despoblamiento de la zona rural. Nuestra prioridad será impulsar políticas de empleo y formación que favorezcan el desarrollo profesional entre los jóvenes del concejo", subraya Linares.