«Hace falta conocer a los vecinos», aseguró el alumno del instituto Elisa y Luis Villamil de Vegadeo Naín Nmehyail tras visitar Viveiro (Lugo) gracias al proyecto educativo Foro Comunicación y Escuela. El chico formó parte del grupo de estudiantes de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria del centro que este jueves viajó en un tren de vía estrecha de la antigua Feve hasta la localidad gallega. El tramo, hoy en decadencia, forma parte de la línea de Oviedo a Ferrol.

Con la intención de dar a impulso a esta unión que hace posible el tren, el director del Foro, Luis Felipe Fernández, propuso la excursión. En vista del resultado, espera más. «Tal vez deberíamos unir a los alumnos de distintos concejos de estas zonas de Asturias y Galicia por las que pasa la línea», señaló.

Los alumnos lo pasaron «en grande», según la jefa de estudios, María Meitín, y, además, pudieron conocer una cultura cercana y vecina. Meitín es de Viveiro (Lugo). "Visitar donde nací y crecí con los alumnos me da otra perspectiva», subrayó.

La alumna Cristina Martínez mostró su sorpresa por el viaje. «Es un lugar que tenemos cerca, pero que no conocemos», dijo, antes de apuntar que viajar y descubrir con sus compañeros «siempre es una experiencia bonita». A esas apreciaciones sumó otros detalles. «Me gustó mucho el casco histórico de Viveiro y me llamó la atención que un edificio, justo en una esquina, tiene una estampa de un caballo». indicó. También su compañero Naín Nmehyail reconoció lo atractivo que resulta la aventura de salir de las aulas para ver rincones por descubrir y no alejados. «Salimos todos juntos y eso ya esta muy bien», aseguró el estudiante, que tuvo palabras de agradecimiento para el guía que les mostró un Viveiro «muy desconocido para todos». «Es divertido», concluyó.

Al viaje también se apuntó como invitado el alcalde de Vegadeo, César Álvarez, «Mourelle», quien destacó que las comunidades que une el tren tienen «una idiosincrasia común».

La comitiva veigueña fue recibida en el Ayuntamiento de Viveiro por el teniente de alcalde, Jesús Fernández, y la concejala de Turismo, Marisol Rey.