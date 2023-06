El concejo de El Franco ha hecho de la cultura, especialmente del arte, una de sus banderas. Su programación cultural sobresale en Asturias y la sala de exposiciones de As Quintas, gestionada por el colectivo Amigos y Amigas de As Quintas, es reconocida dentro y fuera de la región. Pero la semilla de este movimiento se puso hace casi cuatro décadas, cuando la asociación cultural Arcángel San Miguel comenzó a organizar las primeras exposiciones artísticas en el concejo occidental. De aquella actividad quedó de legado un valioso fondo artístico que ahora el colectivo ha cedido al Ayuntamiento para convertirlo en una muestra semipermanente que se puede ver en la sala municipal de exposiciones, ubicada en la casa consistorial.

"La asociación se convirtió en cultural en el año 1987 y en aquella época no había actividad cultural en El Franco. Intentamos tocar todos los palos para organizar actividades y, uno de ellos, fue el arte organizando las primeras exposiciones", cuenta el presidente de la asociación Arcángel San Miguel, David González.

Las antiguas escuelas de párvulos de La Caridad, ubicadas en la calle Covadonga, fueron el primer local de exposiciones del concejo y también, como curiosidad, el primer lugar donde, el hoy reconocido escultor Herminio, mostró sus primeros trabajos. "El Ayuntamiento nos cedió el espacio y nosotros lo pintamos y restauramos, porque estaba abandonado", cuenta con orgullo el presidente del colectivo. Años después, cuando se construyó la casa consistorial actual, pasaron su actividad a este inmueble. "Entonces Herminio comenzó a colaborar con nosotros. Por aquel entonces estaba en el taller de Humberto y nos facilitó traer a La Caridad a muchos artistas. También nos asesoró en el cuidado de la luz y solicitamos al Ayuntamiento la compra de los primeros focos para esta sala", rememora González, quien no se olvida del trabajo previo que suponía cada exposición, pues había que tapar cada una de las ventanas de la sala y luego dejarlo en las mismas condiciones tras la clausura de la muestra.

González dice que el colofón de esta promoción del arte fue la organización, en 2001, de la muestra colectiva de artistas del ala oeste de Asturias bautizada "Occidente próximo". Participaron en aquella muestra artistas como Álvaro Delgado, Luis Fega, Miguel Galano, Ricardo Mojardín, César Montaña, José Manuel Núñez, Bernardo Sanjurjo y el propio Herminio, entre otros. "No se volvió a repetir algo así", considera. Aquella iniciativa, que contó con la financiación de Cajastur, permitió también la remodelación de la sala que se paneló por completo. "Entonces la biblioteca estaba ubicada en la sala contigua y se desmontó para aquella exposición que considero que fue de las más importantes a nivel colectivo de las que se organizaron en El Franco y supuso un impulso importante para las instalaciones", añade.

En el año 2009 nació la asociación Amigos y amigas de As Quintas que asumió la labor de promover exposiciones de calidad para la recién inaugurada sala del complejo de As Quintas. La asociación Arcángel San Miguel, que gestiona desde 1995 la escuela de música municipal, centró su actividad entonces en otras facetas culturales dando por cerrada una andadura artística que les llevó a promover más de medio centenar de exposiciones. Aquella labor dejó una huella en forma de las muchas piezas donadas altruistamente por los artistas invitados a La Caridad. Muchos de esos trabajos pasaron a decorar las paredes de la escuela de música, pero, añade González, siempre fueron conscientes de que "no es el sitio adecuado para estas piezas y, por eso, propusimos la donación al Ayuntamiento con la condición de sean expuestas y la concejala de Cultura hizo realidad la propuesta".

La edil Victoria Zarcero opina que "el arte no se tiene que tener guardado, sino expuesto para el disfrute de todos" y por eso acogió con agrado la idea de la asociación Arcángel San Miguel. "Además, la exposición semipermanente es un reconocimiento a toda esa enorme labor que hizo este colectivo por la cultura. Esta colección es valiosísima y daba pena que la gente no la pudiera disfrutar", señala Zarcero.

El artista José María Rielo ayudó a la asociación Arcángel San Miguel a hacer la selección de las piezas de pintura y escultura que se mostrarán en la sala municipal durante la mayor parte del año (se desmontarán puntualmente cuando se solicite la sala para otra muestra). En la muestra, que incluye una veintena de obras, hay un rincón preferente para Herminio, un espacio en el que se lucen algunas de sus primeras obras, caso de un bodegón elaborado en pintura al óleo en el que cuesta reconocer la mano del genial artista de La Caridad. "Es una referencia artística y tiene su rincón preferente", señala David González. La concejala de pintura apunta que "es muy llamativo y guapo ver la evolución de Herminio" en esta muestra que se podrá ver en La Caridad durante buena parte del año.