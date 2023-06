Si algo une a defensores y a detractores del actual modelo de implantación eólica, que afecta especialmente al occidente de Asturias, es el convencimiento de que el proceso adolece de diálogo. Unos y otros reivindicaron en Taramundi la necesidad de hablar, acercar posturas y fomentar la participación ciudadana en un desarrollo energético que afectará al territorio. Es una de las conclusiones del debate "Los parques eólicos en la comarca Oscos-Eo: ¿Una realidad imparable?" organizado por el Foro Comunicación y Escuela en colaboración con el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA. La cita, desarrollada en la casa de cultura de Taramundi, contó con un buen número de asistentes.

La directora del Club Prensa Asturiana, María José Iglesias, moderó el coloquio, que contó con la participación del alcalde electo de Taramundi, César Villabrille; el director general de la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN), Carlos García; el catedrático emérito de Botánica de la Universidad de Oviedo, Tomás Emilio Díaz, y la portavoz de la plataforma ciudadana Xente de Oscos-Eo, Carmen Molejón.

En Taramundi no hay actualmente ningún parque eólico construido, pero sí propuestas para la puesta en marcha de hasta nueve instalaciones. Sin embargo, como aclaró el regidor, en este momento todas ellas están paralizadas. Algunas por el propio desistimiento de la empresa promotora, caso del parque de Ouroso, y otras por el freno del Pleno municipal a la vista de los informes desfavorables de los técnicos. "Los acuerdos plenarios se alcanzaron siempre por unanimidad", afirmó Villabrille, quien lamentó el atasco burocrático que estas tramitaciones generan en la administración local. "No sabéis bien el trabajo que dan los parques y las horas que los técnicos municipales dedican a su estudio. Esto nos paraliza de cara a sacar adelante otros proyectos", apuntó.

Villabrille dejó claro que su posición no es ni a favor ni en contra de los parques. "Todos los proyectos se estudian", dijo. Y añadió: "No descarto que se instale alguno, pero dependerá de la zona propuesta y no será gratis". A este respecto, mostró su preocupación por vetar algún proyecto y que un concejo limítrofe apruebe otro en la misma zona, generando un impacto similar.

La primera en intervenir en el debate fue Carmen Molejón, ingeniera de caminos y vecina de San Tirso de Abres. El colectivo que representa no está en contra de la energía eólica, sino que rechaza el actual modelo de transición energética "que se desarrolla sin planificación, sin visión territorial, sin evaluación conjunta de los impactos y sin participación real", afirmó. También se refirió al modelo en desarrollo como "extractivista", "especulativo" y "un timo", lamentando que convierta al Occidente en un "territorio de sacrificio".

Molejón dejó claro que "si queremos seguir como especie en un planeta habitable, hay que parar y decrecer porque ahora lo estamos haciendo todo para autoextinguirnos". A su juicio, lo que hace falta es frenar el crecimiento, reducir el consumo y acabar con cuestiones como la obsolescencia programada, además de apostar por un modelo energético "justo y sostenible".

Por su parte, Carlos García bromeó con su papel en el debate "como villano de la película", si bien dejó claro que la Fundación Asturiana de la Energía no promueve parques y cuestionó como poco realistas los planteamientos de Molejón en cuanto al ahorro y al decrecimiento, aunque sí coincidió con ella en la urgencia climática. "Se pueden hacer las cosas mejor, pero hay que ser realistas cuando hablamos de decrecimiento. La eficiencia energética es fundamental y también cubrir las necesidades con renovables, pero hay que tener claro que necesitamos energía y que cualquier cosa que hagamos tiene un impacto", apuntó García, que también defendió la aportación del sector eólico al Producto Interior Bruto (PIB) de Asturias, donde genera unos dos mil empleos. Además, alertó de que, en poco tiempo, la región pasará de ser exportadora a una importadora "muy elevada" de energía.

Lo que sí reconoció el director de la FAEN es la necesidad de estrechar la comunicación desde el inicio entre todas las partes implicadas en el proceso. "No es lógico que las personas que van a tener un parque cerca se enteren años más tarde. En eso hay que mejorar, porque necesitamos tener parques y el recurso eólico está donde está", dijo en referencia al Occidente. "Creo que debe mejorar la comunicación y la compensación de los promotores al territorio para que no se hable de un producto extractivista", añadió.

Carlos García se refirió a los planes nacionales y regionales en materia energética. Así, explicó que la producción eléctrica es una actividad que no está regulada y que, por tanto, son las empresas las que proponen los proyectos en tramitación. "Hay zonas de exclusión muy definidas y luego otras donde sí se pueden colocar parques. Hay que ser muy rigurosos en la evaluación de impacto ambiental", alertó.

Respecto de los impactos, habló largo y tendido el catedrático Tomás Emilio Díaz, quien apostó por buscar "un equilibrio para poder salvar la vida que tenemos". A este respecto alertó de que "no podemos intentar cubrir un territorio de eólicos contra el mantenimiento de la biodiversidad, aunque en el territorio sea baja" El catedrático de Botánica, que también enumeró los pros y los contras de la energía eólica, se refirió a los criterios que condicionan que un territorio sea más o menos adecuado para la implantación de eólicos. Además, discrepó con el hecho de que la legislación actual no contemple las Reservas de la Biosfera (Oscos-Eo forma parte de la del río Eo) dentro de los espacios más sensibles y en los que es más complejo promover un parque. "Discrepo de este sistema de evaluación porque las reservas tienen más valor que muchos parques naturales", señaló, al tiempo que detalló los nueve hábitats de interés comunitario que se registran en Oscos-Eo y que podrían ser "usados como elementos disuasorios" ante la construcción de un eólico.