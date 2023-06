El campo precisa una rebaja urgente de la burocracia, avisan los expertos en Vegadeo

En mayo del año pasado, un grupo formado por seis académicos, industriales y antiguos dirigentes políticos firmaron la denominada «Declaración de Monteagudo», un documento de debate que invita a diseñar el futuro de Asturias y a buscar un nuevo modelo de desarrollo rural. Un año y pocos cambios después de aquella firma, el Foro Comunicación y Escuela ha reunido en Vegadeo a tres de los impulsores de la iniciativa. Tienen claro que urgen los cambios, especialmente para eliminar la burocracia y las trabas para emprender desde los pueblos: «Asturias está en un momento crucial, si seguimos como hasta ahora el medio rural desaparece».

Quien fue subsecretario del Ministerio de Agricultura y ex consejero de Medio Rural sintetiza el problema con una historia personal:Acaba de cobrar1,90 euros por una expropiación de paso de la obra de la traída de Luarca, en Valdés. «No sabéis la cantidad de papel que hubo que usar solo para el ingreso porque es que ni siquiera puedes renunciar», cuenta Santiago Menéndez de Luarca, que compartió debate y anécdotas con el economista y ex consejero de Agricultura, Jesús Arango y con el director general de Campoastur, Marcelino González. Moderó el coloquio Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA.

Arango tiene claro que hace falta «una revolución de la administración» e impulsar planes comarcales integrales tal y como plantea la Unión Europea y como se hizo en Asturias en los ochenta del siglo pasado cuando se diseñó desde lo público el nacimiento del turismo rural en Taramundi. «Hay que tomar decisiones valientes;los cambios no se hacen sin conflicto», señaló. «Hace falta valentía y aguantar las críticas porque no se pueden tratar cosas distintas de una manera homogénea. No hay que legislar tanto», añadió Menéndez de Luarca.

En términos similares se expresó Marcelino González, que lamentó el ahogo de la burocracia. La firma que preside tardó dos años y cuatro meses en tener la licencia para una de sus tiendas en Asturias: «Nosotros esperamos, pero si le pasa a otra gente, se irá». El máximo responsable de esta cooperativa agraria alertó sobre la pérdida progresiva de ganaderos y «el grave problema» con la continuidad de las explotaciones. «Tenemos que hacer cosas por cambiar y conseguir que el desarrollo económico llegue al entorno rural porque la gente se asienta en un sitio si tiene trabajo, vivienda y servicios alrededor», sostiene González, mientras Arango apunta que no queda otra que «hacer las cosas de manera diferente» y apostar por «una economía distribuida en el territorio». Menéndez de Luarca tiene claro que «el valor del medio rural asturiano es inconmensurable», pero requiere ser rentable.

El coloquio contó con la presencia de la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, del Alcalde de Vegadeo, César Álvarez, y de la diputada socialista Alba Álvarez, entre otros representantes políticos y vecinos. La actividad se celebró en la última jornada de la LVIII Feria de Muestras de Vegadeo, que ayer logró muy buena afluencia de público.