El PSOE gobernará en minoría en Vegadeo gracias a la abstención del único concejal de IU, Gerardo Álvarez. El edil electo de la coalición de izquierdas confirmó a este diario que no llegó a un entendimiento para cerrar un pacto o apoyar una investidura con las fuerzas políticas con representación en la nueva corporación municipal, a saber, el PSOE (la fuerza más votada, con cinco concejales); y PP (cuatro ediles) y Foro Asturias (uno).

El candidato del PP a la Alcaldía, Armando Pérez, no se presentará a la investidura, y sí lo hará el alcalde en funciones, César Álvarez, "Mourelle", quien se verá obligado a gobernar en minoría los próximos cuatro años. Eso quiere decir que para aprobar las propuestas que lleven a pleno el PSOE necesitará el apoyo de, al menos, un concejal de la oposición.

César Álvarez sí tenía esperanzas en lograr un acuerdo programático con IU, cuyo candidato no presentó programa electoral ni hizo campaña. Finalmente, tras un encuentro y varias conversiones telefónicas, no fue posible.

Gerardo Álvarez justificó su decisión: "Yo estoy aquí por ideología y no me entiendo con el resto; pero eso no quiere decir que no trabaje por Vegadeo, tengo previsto presentar propuestas y hacer todo lo posible para que el concejo prospere", señaló Álvarez, un vecino muy conocido y querido en la zona que está a punto de cumplir 80 años.